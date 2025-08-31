Rassismus im Derby? „Er war erschüttert und konnte die Partie nicht fortsetzen“

Rassismusvorwürfe überschatten das Viertliga-Derby zwischen Fortuna Köln und der zweiten Mannschaft von Fortuna Düsseldorf (3:2).

„Beim gestrigen Regionalligaspiel unserer U23 gegen Fortuna Köln wurde ein Spieler unserer Mannschaft von einem Kölner Spieler mehrfach rassistisch beleidigt“, schrieben die Düsseldorfer auf der Plattform X. „Unser Spieler war erschüttert und konnte die Partie nicht fortsetzen. Was unser Spieler erleben musste, ist durch nichts zu rechtfertigen.“

Laut Mitteilung der Kölner beziehen sich die Vorwürfe auf Haider Al-Azzawe, der Mechak Quiala Tito beleidigt haben soll.

„Ich kann aktuell nichts dazu sagen, was auf dem Feld passiert ist. Ich habe nichts gehört und gesehen. Das werden wir innerhalb der Mannschaft besprechen“, sagte Kölns Trainer Matthias Mink nach dem Fußballspiel.

Fortuna Kölns Haider Al-Azzawe soll Mechak Quiala Tito rassistisch beleidigt haben.

„Ich kenne Haider“: Köln-Trainer Mink schützt seinen Spieler

Er ergänzte: „Ich kenne Haider Al-Azzawe seit gefühlt zehn Jahren, er hat mir versichert, er hat nichts gesagt, was auch nur annähernd in diese Richtung geht. In erster Instanz schenke ich dem erstmal Glauben. Rassismus hat generell nichts auf dem Fußballplatz verloren.“

Mink sagte zudem: „Der Verein Fortuna Köln, die Südstadt und die Verantwortlichen stehen für Integration und Vielfältigkeit. Wir verabscheuen jegliche Form rassistischer Äußerungen und alles, was mit Ausländerfeindlichkeit zu tun hat.“ (dpa/hen)