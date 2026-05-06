Rassismus-Eklat um Vini Jr.: Argentinier droht jetzt das WM-Aus

Dem argentinischen Offensivspieler Gianluca Prestianni droht nach einer Ausweitung seiner Sperre durch den Fußball-Weltverband FIFA das WM‑Aus. Wie die FIFA am Mittwoch bestätigte, gilt die von der UEFA verhängte Sechs-Spiele-Sperre nun weltweit für alle Wettbewerbe. Die Entscheidung erfolgte auf Antrag der UEFA.

Der 20-jährige Prestianni steht Titelverteidiger Argentinien damit in den ersten beiden WM-Gruppenspielen gegen Algerien (17. Juni) und Österreich (22. Juni) nicht zur Verfügung. Ob der Flügelstürmer von Benfica Lissabon vor diesem Hintergrund von Nationaltrainer Lionel Scaloni für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) nominiert wird, ist unklar.

Prestianni äußerte sich homophob gegenüber Real-Star

Prestianni war von der UEFA „wegen diskriminierenden Verhaltens“ im Rahmen des Play-off-Duells in der Champions League zwischen Benfica Lissabon und Real Madrid sanktioniert worden. Er hatte sich gegenüber dem brasilianischen Starspieler Vinicius Jr. homophob geäußert, sich allerdings währenddessen das Trikot vor den Mund gezogen.

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Ein Spiel Sperre hat Prestianni bereits verbüßt. Drei Partien waren für zwei Jahre auf Bewährung ausgesetzt worden. (sid/vb)