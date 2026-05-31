Rangnick soll Milan-Boss werden – und einen Ex-Bundesliga-Trainer installieren

Im Rennen um den Trainerposten bei der AC Mailand gilt der Österreicher Oliver Glasner offenbar als Favorit. Der bisherige Coach von Crystal Palace, der sich nach dem Sieg in der Conference League vom englischen Klub verabschiedet hatte, soll laut der italienischen Sportzeitung „Gazzetta dello Sport“ am Dienstag Gespräche mit der Führung des Traditionsklubs führen.

Für Glasner macht sich Medienberichten zufolge insbesondere Ralf Rangnick stark. Der aktuelle österreichische Nationaltrainer wird demnach als Kandidat für den Posten des Sportdirektors bei Milan gehandelt. Rangnick soll derzeit Gespräche mit dem österreichischen Verband über seine Zukunft führen. Das Ergebnis könnte auch Einfluss auf die Bemühungen der Rossoneri um Glasner haben.

AC Mailand auf der Suche nach einer neuen Führung

Milan-Eigentümer Gerry Cardinale und Berater Zlatan Ibrahimović waren laut „Gazzetta“ zuletzt nach Wien gereist, um mit Rangnick zu sprechen. Dessen Vertrag als Teamchef Österreichs läuft nach der Weltmeisterschaft 2026 aus, eine Verlängerung steht bislang aus. Bereits 2020 hatte sich Milan vergeblich um Rangnick bemüht. Sechs Jahre später könnte der 67-Jährige nun in anderer Funktion zum Klub stoßen.

Nach einer enttäuschenden Saison hatte Milan seine komplette sportliche Führung entlassen. Trainer Massimiliano Allegri sowie Sportdirektor Igli Tare, CEO Giorgio Furlani und der Technische Direktor Geoffrey Moncada haben den Verein nach dem Verpassen der Qualifikation für die Champions League verlassen. Mehrheitseigentümer des Klubs ist seit 2022 die US-Investmentgesellschaft RedBird Capital Partners.

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Im Falle eines Engagements bei Milan würden Rangnick und Glasner voraussichtlich nicht mit Niclas Füllkrug zusammenarbeiten. Die Rossoneri ziehen die Kaufoption für den Angreifer wohl nicht, sodass dieser erst mal zu Stammverein West Ham United zurückkehrt. Dort soll der 33-Jährige allerdings auch keine Zukunft mehr haben. Neben Klubs aus Deutschland gilt Serie-A-Aufsteiger FC Venedig als interessiert. (sid/tb)