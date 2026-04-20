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Fans in Paraguay stürmen von den Rängen

Beim Topspiel in Paraguay zwischen Olimpia und Cerro Porteno kam es zu üblen Szenen auf den Tribünen. Foto: AFP

Randale, Verletzte, Festnahmen: Topspiel nach 29 Minuten abgebrochen!

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In Paraguay ist das Liga-Topspiel zwischen Olimpia und Cerro Porteno nach Randalen mit mehreren Verletzten abgebrochen worden.

Nach der Detonation einiger Böller war es zwischen Anhängern von Cerro Porteno und der Polizei zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen. Die Beamten schossen Gummigeschosse und Tränengas in die Ränge, Hunderte Zuschauer im Defensores-del-Chaco-Stadions von Asuncion flohen daraufhin auf das Spielfeld.

Topspiel in Paraguay endet im Chaos

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Das Topspiel mit 40.000 Zuschauern wurde nach 29 Minuten abgebrochen, etwa 100 Personen wurden festgenommen. „Die Polizeibeamten haben sofort gehandelt, um die Sicherheit der Anwesenden zu gewährleisten“, teilten die lokalen Behörden mit. Mindestens sechs Sicherheitskräfte wurden verletzt, einer davon schwer, hieß es. Wie viele Fans verletzt wurden, war zunächst offen. (sid/ch)

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