Raketen auf dem Spielfeld! Bundesliga-Spiel nach Fan-Ausschreitungen unterbrochen

Das Topspiel der Bundesliga am Samstagabend zwischen dem 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt musste kurz nach der Halbzeit für mehrere Minuten unterbrochen werden. Grund dafür waren Ausschreitungen der Fans unmittelbar nach Wiederanpfiff. Im Gästeblock zündelten die Anhänger mit Pyrotechnik, es flogen auch Raketen aufs Spielfeld.

Keine zwei Minuten waren gespielt in der zweiten Halbzeit, als Schiedsrichter Florian Badstübner das Spiel direkt wieder unterbrechen musste. Feuerwerkskörper waren aus dem Block der Frankfurter Gäste auf den Rasen geflogen, auch im Block brannte und rauchte es kräftig. Da die Sicherheit der Spieler oberste Priorität hat, pausierte der Referee die Partie sofort.

Frankfurt-Fans sorgen für Unterbrechung in Köln

Es dauerte ein paar Minuten, ehe sich die Anhänger der Gäste wieder beruhigt hatten. Erst dann konnte Badstübner das Spielgeschehen wieder anpfeifen. Zumindest auf dem Platz hat es keine Verletzte gegeben, die Partie lief nach rund drei Minuten Pause beim Stand von 1:2 weiter.

Die zweite Hälfte wurde gerade angepfiffen, doch dann sofort unterbrochen, das aus dem Frankfurter Block Raketen aufs Spielfeld geschossen werden.

Irre: Zu Beginn war auch in Köln – wie bei allen anderen Spielen an diesem Wochenende – gegen die geplanten verschärften Sicherheitsmaßnahmen in Fußballstadien protestiert worden. Die ersten zwölf Minuten war es auch im Topspiel der Bundesliga daher ruhig gewesen. Fraglich bleibt, ob Aktionen wie diese nach dem Seitenwechsel nicht vielmehr das Gegenteil bewirken.

Jetzt rollt der Ball wieder. Der Rauch verzieht langsam.



Das sah auch Sky-Kommentator Wolff-Christoph Fuss so. „Proteste ja – aber wenn Raketen aufs Spielfeld fliegen …“, sagte er, als sich die Lage wieder beruhigt hatte. Co-Kommentator und Weltmeister Lothar Matthäus stimmte ihm kurz und knapp zu: „Absolut!“

Am Ende überschattete die Aktion zudem ein spektakuläres Spiel, das Frankfurt mit 4:3 (2:1) für sich entscheiden konnte und damit wieder auf die internationalen Plätze zurückkehrte. Nach dem frühen Tor durch Jakub Kaminski (4.) drehte die Eintracht die Partie mit den Treffern von Arthur Theate (39.), Mahmoud Dahoud (45.+6) und Jonathan Burkardt (60./63.). Marius Bülter (83.) und Luca Waldschmidt (90.+4) sorgten am Ende dann noch mal für große Spannung – wenn auch erfolglos aus Kölner Sicht.