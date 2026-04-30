Radikaler Schritt für die WM: Hierfür soll es Rot geben können

Nach einer Forderung von FIFA-Präsident Gianni Infantino hat das International Football Association Board (IFAB) beschlossen, dass Profis, die sich in einer Auseinandersetzung mit Gegenspielern den Mund zuhalten, bei der WM im Sommer mit der Roten Karte bestraft werden können. Das gab das IFAB am Dienstag nach einer Sondersitzung im kanadischen Vancouver bekannt.

Auslöser war die Aufregung um Gianluca Prestianni von Benfica Lissabon, der Vinicius Junior von Real Madrid im Play-off-Duell der Champions League rassistisch beleidigt haben soll und sich dabei das Trikot vor den Mund gezogen hatte.

Mund zuhalten? Infantino im Kampf gegen Rassismus

„Es muss vermutet werden, dass ein Spieler etwas gesagt hat, das er nicht hätte sagen dürfen – sonst hätte er seinen Mund nicht bedecken müssen“, sagte Infantino zuletzt. Eine Hinausstellung sei eine Maßnahme, „die wir ergreifen müssen, wenn wir es mit unserem Kampf gegen Rassismus ernst meinen“.

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Ob die Regel auch in anderen Wettbewerben wie beispielsweise der Bundesliga oder der Champions League zur Geltung kommt, ist zunächst den Organisatoren überlassen.

Finale des Africa-Cups sorgt für weitere Regelanpassung

Mit einer weiteren Regelanpassung reagierte das IFAB auf die Vorkommnisse beim Afrika-Cup-Finale zwischen Marokko und dem Senegal. Nach einem späten Elfmeterpfiff für Marokko hatten Senegals Spieler beim chaotischen Endspiel Mitte Januar in Rabat aus Protest den Platz zwischenzeitlich verlassen. Erst nach längerer Unterbrechung wurde die Partie fortgesetzt. Senegal gewann nach Verlängerung, später wurde ihnen der Titel vom CAF aberkannt.

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„Nach Ermessen des Veranstalters kann der Schiedsrichter jeden Spieler, der aus Protest gegen eine Schiedsrichterentscheidung das Spielfeld verlässt, mit einer Roten Karte bestrafen“, hieß es nun in der Mitteilung des IFAB. Diese neue Regel, die ebenfalls bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada erstmals zum Einsatz kommen wird, gelte auch für alle Offiziellen, die Spieler zum Verlassen des Spielfelds anstiften. Und: „Eine Mannschaft, die den Abbruch eines Spiels verursacht, verliert grundsätzlich das Spiel.“ (sid/tb)