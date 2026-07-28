„Qualitäten für einen Top-Star“: Ex-HSV-Trainer schwärmt von BVB-Transfer

Konstantinos Karetsas steht kurz vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund. Sein früherer Trainer Thorsten Fink traut dem griechischen Nationalspieler den Sprung zum Weltstar zu – sieht aber auch noch Entwicklungspotenzial.

Genk-Profi Konstantinos Karetsas soll das Offensivspiel von Borussia Dortmund beleben. IMAGO / Orange Pictures

Trainer Fink über Karetsas: „Qualitäten für einen Top-Star“. Thorsten Fink hat den BVB-Zugang Konstaninos Karetsas in Belgien beim KRC Genk trainiert – er sieht im jungen griechischen Fußball-Nationalspieler gewaltiges Potenzial.

„Er ist technisch ein hervorragender Spieler, hat gute Dribblings und kann den letzten Pass spielen“, sagte der langjährige Bundesligaspieler und heutige Trainer von Samsunspor in der Türkei dem SID am Dienstag.





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„Noch ein richtiger Zehner“

Fink (58) hat Karetsas (18), der nach SID-Informationen vorbehaltlich des Medizinchecks für etwas mehr als 30 Milionen Euro zu Borussia Dortmund wechseln wird, noch bis zum Dezember 2025 in Genk betreut.

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Karetsas könne auf der rechten Außenbahn spielen, sei im Mittelfeld-Zentrum aber stärker, sagte Fink: „Er ist noch ein richtiger Zehner, wie man ihn von früher kennt.“

Fink sieht großes Potenzial

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Körperlich allerdings müsse das Supertalent „noch ein wenig drauflegen“. Karetsas werde in Dortmund „auch fighten“ müssen, zugleich brauche er auf dem Platz seine Freiheiten.

„Er hat die Qualitäten, um ein Top-Star zu werden“, betonte Fink, „aber es kann auch umgekehrt sein. Ich bin selbst gespannt.“

Unter Fink war Karetsas Stammspieler, insgesamt absolvierte er in der belgischen Jupiler League in der vergangenen Saison 28 Spiele (elf Torvorlagen). (SID/ggg)



