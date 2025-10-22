Quali-Revolution bei EM und WM? UEFA diskutiert neuen Modus

Gibt es künftig auch in der WM- und EM-Qualifikation eine Ligaphase wie in der Champions League? Darüber soll in der UEFA nun debattiert werden.

Die Europäische Fußball-Union plant offenbar einen neuen Modus für die WM- und EM-Qualifikation. Das berichtet die „Sport Bild“. Demnach gebe es bei der UEFA Überlegungen, das Champions-League-Modell anzuwenden, also auf eine Ligaphase vor den K.o.-Duellen zu setzen. Hintergrund sei, dass sich in dem bisherigen Gruppen-Modell meist die beiden Favoriten durchsetzen. Ein neues Format solle für eine höhere Attraktivität bei Fans und TV-Sendern sorgen.

Ceferin: „Wird nicht mehr Spiele geben“

Auch andere Ideen würden diskutiert. Reformvorschläge soll demnach eine von den 55 Mitgliedsverbänden neu eingesetzte Arbeitsgruppe bereiten. Mögliche Reformen müsste am Ende das UEFA-Exekutivkomitee beschließen, in dem auch DFL-Chef Hans-Joachim Watzke sitzt.

Das könnte Sie auch interessieren: Neuerung: Die Champions League bekommt ein Eröffnungs-Spiel

„Vielleicht könnten die Qualifikationsspiele anders aussehen. Es wird nicht mehr Spiele geben, aber ein interessanteres Format. Darüber denken wir gerade nach“, zitierte die „Sport Bild“ Aussagen von UEFA-Präsident Aleksander Ceferin auf einer Fußball-Messe in Portugal. Die EM-Endrunde mit Gruppenspielen vor den K.o.-Runden und 24 Teilnehmern soll im bisherigen Format wohl bestehen bleiben: „Ich glaube nicht, dass sich die Europameisterschaft selbst ändern wird“, sagte Ceferin demnach. (dpa/sd)