Pyro-Wahnsinn in Amsterdam! Das abgebrochene niederländische Erstliga-Spiel zwischen Rekordmeister Ajax und dem FC Groningen wird am Dienstag ohne Zuschauer wiederholt. Das gab der niederländische Fußball-Verband KNVB bekannt.

Was war passiert? Etliche Leuchtfackeln und Raketen der Ajax-Ultras waren am Sonntagabend auf dem Rasen der Johan-Cruyff-Arena gelandet und setzten sogar Teile des Platzes in Brand. Die Fans wollten einem verstorbenen Fan gedenken. Das ging komplett nach hinten los.

Ajax bezeichnete den massiven Einsatz von Feuerwerk in einer Mitteilung als Skandal. „Wir entschuldigen uns bei allen, die auf irgendeine Weise geschädigt worden sind. Die Sicherheit der Zuschauer und Spieler wurde gefährdet, das ist nicht zu akzeptieren. Wir nehmen eindringlich Abstand von diesem schlechten Benehmen. Feuerwerk gehört nicht in ein Stadion“, so Ajax.

Spiel zwischen Ajax Amsterdam und Groningen abgebrochen

Schiedsrichter Bas Nijhuis hatte die Partie beim Stand von 0:0 in der 5. Minute zunächst für über 40 Minuten unterbrochen, doch auch nach Wiederaufnahme wurde weitergezündelt und das Spiel daraufhin umgehend beendet.

Der Verein erklärte, dass die Zuschauer und besonders die Fans auf der F-Tribüne gründlich kontrolliert worden seien. Auch Hunde seien eingesetzt worden, um Feuerwerk aufzuspüren. „Trotz allem sind wir von der Menge und der Gefährlichkeit des Feuerwerks überrascht worden“, sagte der für die Sicherheit zuständige Ajax-Direktor Shashi Baboeram Panday. Ajax will Kamerabilder auswerten, um Täter zu identifizieren.

Bereits Anfang des Monats hatten Ajax-Anhänger im Heimspiel gegen den SC Heerenveen (1:1) aufgrund von Pyrotechnik für eine Spielunterbrechung gesorgt.