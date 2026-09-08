Die Verletztenliste bei Borussia Mönchengladbach wird immer länger. Bereits der vierte Neuzugang fehlt den Fohlen nun auf dem Feld.

Bei HSV-Konkurrent Gladbach, wie die Hamburger sowie Hoffenheim nach zwei Spielen noch ohne Punkt in der Bundesliga, gibt es in Neuzugang Nicolas Kühn einen weiteren schwer verletzten Spieler.

Wie die auch sportlich angeschlagene Borussia bestätigte, erlitt der 26-Jährige beim bitteren 3:4 am Samstag gegen Aufsteiger Elversberg einen Muskelbündelriss im linken Oberschenkel. Er wird damit nach Klub-Angaben mehrere Wochen fehlen.

Das ist maximal unglücklich für Nicolas und auch für uns. Rouven Schröder

„Das ist maximal unglücklich für Nicolas und auch für uns“, sagte Gladbachs Sportchef Rouven Schröder. „Jetzt geht es darum, ihn in der Reha optimal zu begleiten und den Spieler Schritt für Schritt ins Mannschaftstraining zurückzuführen.“

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Nicolas Kühn fehlt Gladbach wochenlang

Der gerade erst verpflichtete Kühn ist in der noch jungen Saison bereits der fünfte Spieler und davon der vierte Neuzugang der nach zwei Spieltagen noch punktlosen Borussia, der verletzt ausfällt. Auch Jens Castrop (Schulterverletzung), Enzo Leopold (Kreuzbandriss), Daiki Hashioka (Nacken) und Juchym Konoplja (Innenbandanriss im Knie) fallen teilweise noch lange aus.

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Gladbach widersprach mit seiner Mitteilung Medienberichten, wonach sich der erst am letzten Tag der Transferfrist aus Como verpflichtete Kühn den Muskelbündelriss im Spielersatztraining am Sonntag zugezogen hatte.

Demnach verletzte sich der Offensivspieler im Spiel, in dem er nur gut 20 Minuten als Ersatzspieler mitgewirkt hatte. Kühn ist ohne Kaufoption ausgeliehen und dürfte bis weit in den Herbst hinein ausfallen.

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Am neuen Spieltag Anfang November tritt die Borussia beim HSV an. (dpa/mkw)