Punktgleich mit dem HSV: Alarm in Gladbach! Boss äußert sich zum Trainer

Alarm bei einem direkten HSV-Konkurrenten! Sportchef Rouven Schröder hat Gladbach-Trainer Eugen Polanski für den anstehenden Abstiegskampf den Rücken gestärkt, gleichzeitig aber eine Analyse für die Zeit nach der Saison angekündigt.

„Eugen ist unser Trainer. Und Eugen wird uns über den Strich führen. Er ist der Letzte, der nicht mit Borussia erfolgreich sein will“, sagte Schröder nach dem 1:1 gegen Mainz über Polanski.

Gegen Mainz hatte die Borussia (jetzt 31 Punkte wie der HSV) erst tief in der Nachspielzeit den Ausgleich (90.+8) kassiert, der Vorsprung des Polanski-Teams auf den Relegationsplatz beträgt fünf Punkte. „Wir müssen über den Strich. Und dann glaube ich schon, dass wir uns im Sommer ganz kritisch hinterfragen müssen, ob uns das in der Form reicht“, sagte Gladbach-Boss Schröder, der darum bat, diese Aussage „nicht in irgendeine Richtung zu interpretieren.“

Gladbach-Trainer Polanski bereit für den Endspurt

Gegen Mainz spielte Gladbach indes lange Zeit viel zu passiv und hatte am Ende nur 38 Prozent Ballbesitz. „Jeder weiß: Wenn du dich einigelst, wird es auf Dauer nicht reichen. Dann wird des auch in Wolfsburg nicht reichen“, sagte Schröder. Am kommenden Samstag ist Gladbach beim Tabellen-17. zu Gast, eine Niederlage dort würde die Lage für Polanski udn Co. noch einmal verschärfen.

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Polanski selbst war nach der gefühlten Niederlage extrem niedergeschlagen – wie auch die Mannschaft. „Es ist ja logisch, dass keiner Hurra schreit und jeder extrem angefressen ist. Aber das ist anscheinend unser Weg in dieser Saison, dass wir nicht nur den schweren, sondern den sehr schweren Weg gehen müssen. Jetzt müssen wir das über die letzten vier Spieltage regeln. Wichtig ist, dass wir die Faust in der Tasche machen und eine Trotzreaktion zeigen“, sagte er. (sid/ch)