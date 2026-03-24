PSG fordert Verlegung des Spitzenspiels – Titel-Rivale wehrt sich dagegen

Paris Saint-Germain strebt im unerwartet engen Titelrennen der Ligue 1 offenbar eine Spielverlegung zum eigenen Vorteil an – und stößt dabei auf Widerstand.

Der Champions-League-Sieger führt die Tabelle mit nur einem Punkt Vorsprung auf Überraschungsklub RC Lens an, am 11. April muss PSG laut Plan zum Auswärtsspiel nach Nordfrankreich. Der Termin für dieses Topduell liegt für Paris zwischen den beiden Viertelfinalspielen in der Königsklasse gegen den FC Liverpool.

Spielverlegungen aufgrund von Terminen im Europapokal sind in Frankreich nicht unüblich, und wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf klubnahe Kreise berichtet, hat PSG offiziell einen entsprechenden Antrag bei der Liga gestellt. Am Montagabend reagierte der RC Lens.

Der Klub habe Paris Saint-Germain „bereits bei den ersten Anfragen wissen lassen, dass wir nicht wünschen, dass dieses Datum geändert wird“, heißt es in der Stellungnahme: „Der Racing Club de Lens fühlt sich weiterhin der Chancengleichheit, der Klarheit der Regeln und dem Respekt gegenüber allen Akteuren verpflichtet.“

RC Lens lehnt PSG-Antrag ab und pocht auf Chancengleichheit

Lens-Trainer Pierre Sage hatte sich bereits am Freitagabend nach dem 5:1 seiner Mannschaft gegen Angers SCO zu Spekulationen über eine Verlegung des Spitzenspiels geäußert. „Wir sind damit nicht einverstanden“, sagte er: „Ich verstehe, dass es hilft, wenn man sich ausruhen kann.“ PSG sei „aber ein Klub, der sehr leistungsstark ist, der in vielen Wettbewerben vertreten ist, also kennt er die Zwänge.“

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Für Paris wäre es nicht die erste derartige Verlegung in der laufenden Saison. Zwischen den erfolgreich bestrittenen Champions-League-Achtelfinals gegen den FC Chelsea hätte das Team von Trainer Luis Enrique in der Liga eigentlich gegen den FC Nantes spielen sollen. Die Begegnung wurde für den 22. April neu angesetzt. (sid/dj)