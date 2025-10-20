mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Fans des 1. FC Kaiserslautern prügeln sich mit Fans des Karlsruher SC und der Polizei

Bei den Ausschreitungen rund um das Zweitliga-Derby des Karlsruher SC gegen den 1. FC Kaiserslautern gab es nach Angaben der Polizei sechs Verletzte. Foto: imago/Jan Huebner

Bei Prügel-Derby KSC gegen Lautern: Zwei Personen schwer verletzt

kommentar icon
arrow down

Bei den Ausschreitungen nach dem Südwest-Derby zwischen dem Karlsruher SC und dem 1. FC Kaiserslautern sind mindestens sechs Personen verletzt worden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hätten zwei Ordnungskräfte schwere Verletzungen, drei weitere Mitarbeiter des Ordnungsdienstes und ein Polizeibeamter jeweils leichte Verletzungen erlitten, teilte die Polizei Karlsruhe mit. Verletzungen involvierter Fans der beiden Zweitligisten seien bisher nicht geltend gemacht worden, hieß es.

Schlägereien zwischen KSC- und Lautern-Fans

KSC-Fans hatten nach der 2:3-Niederlage der Badener gegen die Pfälzer am Samstag am Zaun des Gästeblocks die Auseinandersetzung mit FCK-Anhängern gesucht, es war zu Schlägereien gekommen. Polizei und Ordnungsdienst konnten die Situation schließlich beruhigen. In der Folge der Krawalle waren mehrere Personen vorläufig festgenommen worden.

Das könnte Sie auch interessieren: Schwere Ausschreitungen bei Zweitliga-Spiel – mehrere Verletzte

Die Ermittlungen und Auswertungen von Videoaufzeichnungen würden weiter andauern, teilte die Polizei mit. Die Höhe des bei den Krawallen entstandenen Sachschadens sei noch nicht bekannt. (dpa/fwe)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test