Horror-Abend für deutschen Newcastle-Star– Hürzeler ärgert Man City

In der englischen Premier League stand der 21. Spieltag auf dem Programm. Das Team von Newcastle United konnte seinen momentanen Erfolgslauf fortsetzen, wohingegen die Topklubs Manchester United, Chelsea und Manchester City bittere Rückschläge kassierten.

Trotz eines gebrauchten Premier-League-Abends für den deutschen Nationalspieler Malick Thiaw hat Newcastle United seinen Erfolgslauf mit einer irrwitzigen Aufholjagd fortgesetzt. Die Magpies gewannen nach dreimaligem Rückstand mit 4:3 gegen Leeds United und den deutschen Trainer Daniel Farke. Harvey Barnes traf in der zwölften Minute der Nachspielzeit zum umjubelten Sieg.

Thiaw hatte früh die Gelbe Karte (7.) gesehen. Danach rutschte der 24-Jährige vor der Führung der Gäste durch Brenden Aaronson (32.) aus, ehe er mit einem Handspiel den Elfmeter verursachte, den Dominic Calvert-Lewin flach verwandelte (45.+5). In der Halbzeit wurde Thiaw ausgewechselt.

Newcastle: Woltemade mit Vorlage, Horror für Thiaw

Nick Woltemade hatte zuvor den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer der Magpies von Barnes (36.) vorbereitet, der Ex-Hoffenheimer Joelinton (54.) glich abermals aus. Aaronson (79.) gelang zunächst die dritte Leeds-Führung, dann bekam er den Ball aber im eigenen Strafraum an den Arm. Bruno Guimaraes (90.+1, Handelfmeter) und Barnes verwandelten den St. James‘ Park spät in ein Tollhaus und schossen Newcastle durch den dritten Premier-league-Sieg nacheinander zurück ins Europacup-Rennen.

Noch keine Trainerlösung bei Manchester United gefunden

Zwei Tage nach der Entlassung von Ruben Amorim bei Manchester United verhinderte derweil der frühere Leipziger Benjamin Sesko mit seinem Doppelpack (50./60.) eine peinliche Pleite. Die Red Devils mussten sich unter Interimscoach Darren Fletcher dennoch mit einem 2:2 beim Tabellenvorletzten FC Burnley begnügen.

Welche Lösung United auf der Trainerbank anstrebt, ist weiter offen. Medienberichten zufolge soll die Klubführung am Dienstag erste Gespräche mit Ole Gunnar Solskjaer und Michael Carrick geführt habe.

Manchester City erlaubt sich Ausrutscher gegen Hürzeler

Manchester City hat sich im Titelrennen der Premier League einen weiteren und womöglich folgenschweren Ausrutscher erlaubt. Die Skyblues kamen gegen Brighton and Hove Albion und Ex-St. Pauli-Trainer Fabian Hürzeler über ein 1:1 nicht hinaus und verpassten es, zumindest etwas Druck auf den Tabellenführer FC Arsenal aufzubauen.

Manchester ging zwar durch das 150. City-Tor von Erling Haaland (41., Foulelfmeter) in Führung, es war zugleich Treffer Nummer 35.000 in der Premier-League-Geschichte. Kaoru Mitoma (60.) gelang beim Startelf-Debüt seines Teamkollegen Pascal Groß nach dessen Rückkehr aus Dortmund aber der Ausgleich. Für das Team von Starcoach Pep Guardiola war es nicht nur das dritte Remis in Folge, der Katalane schaffte es auch im vierten Anlauf nicht, Hürzeler (32) zu schlagen.

Citys Rückstand auf Arsenal beträgt fünf Punkte, die Londoner können mit einem Sieg am Donnerstag (21.00 Uhr/Sky) gegen den FC Liverpool davonziehen. Der Tabellendritte Aston Villa, der zuletzt zwölf Siege aus den vergangenen 13 Pflichtspielen geholt hatte, ließ durch das 0:0 bei Crystal Palace die Chance liegen, an Manchester vorbeizuziehen und zumindest vorübergehend bis auf drei Punkte an Arsenal heranzurücken.

Chelsea früh in Unterzahl

Der FC Chelsea, der zuletzt Enzo Maresca rausgeworfen und Liam Rosenior als Nachfolger präsentiert hatte, kassierte durch das 1:2 beim FC Fulham mit dem deutschen Torhüter Bernd Leno einen Rückschlag.

Rosenior saß im Craven Cottage noch auf der Tribüne und sah wie sein künftiges Team nach der Roten Karte gegen Marc Cucurella (22., Notbremse) lange in Unterzahl spielen musste.

Für Aufsehen sorgte João Palhinha: Die Bayern-Leihgabe (78.) erzielte für Tottenham Hotspur einen Treffer per Fallrückzieher in den Winkel, dennoch verloren die Spurs mit 2:3 (1:2) beim AFC Bournemouth. (sid/hmg)