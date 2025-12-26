Nach monatelanger Pause: DFB-Star steht unmittelbar vor dem Comeback

Kai Havertz steht in der Premier League vor seinem Comeback für den FC Arsenal. Wie Teammanager Mikel Arteta mitteilte, sei der Stürmer vor dem Sieg des Premier-League-Spitzenreiters gegen Crystal Palace im League Cup (8:7 i.E.) am 23. Dezember ins Training zurückgekehrt. „Ich denke, es wird nur eine Frage von Tagen sein“, sagte der Coach.

Der 26-Jährige war in der laufenden Saison lediglich am ersten Spieltag im vergangenen August bei Manchester United zum Einsatz gekommen. Kurz darauf unterzog er sich einer Knie-OP, seitdem fehlt er den Gunners. Schon in der Vorsaison hatte Havertz große Teile der Rückrunde wegen einer Oberschenkelverletzung verpasst.

„Havertz ist ein Spieler, der dem Team eine andere Dimension gibt“

„Mal sehen, wie er darauf im nächsten Schritt reagiert. Er ist ein Spieler, den wir sehr vermisst haben, ein Spieler, der dem Team eine andere Dimension gibt. Ich bin also sehr froh, dass er bald wieder dabei ist“, sagte Arteta.

Arsenal trifft am Samstag (16 Uhr) in der Liga auf Brighton and Hove Albion, ehe es am kommenden Dienstag (21.15 Uhr/beide Sky) gegen Aston Villa geht.

Zahlreiche Nationalspieler mit langen Verletzungspausen

Havertz ist einer von mehreren Nationalspielern, die in dieser Saison mit schweren Verletzungen zu kämpfen haben. Auch Jamal Musiala (fehlt seit dem 6. Juli wegen eines Wadenbeinbruchs), Antonio Rüdiger (fiel bis Ende November mehr als zwei Monate mit einer Oberschenkelverletzung aus), Marc-André ter Stegen (fehlte bis Mitte Dezember mit einer Rückenverletzung) und Tim Kleindienst (musste nach einer Mitte Mai erlittenen Meniskusverletzung zum zweiten Mal am Knie operiert werden) fehlen oder fehlten monatelang. (sid/mp)