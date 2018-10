Post sorgt für Lacher: Köln oder Düsseldorf – wer kann Andrea Pirlo helfen?

Köln -

Da hat sich jemand gewaltig vertan. Fußballikone Andrea Pirlo ist auf Stippvisite in Deutschland. Nur wo, das weiß der Weltmeister von 2006 offensichtlich nicht genau.

Der ehemalige Star-Kicker vom AC Mailand und Juventus Turin wähnte sich in Düsseldorf. Tatsächlich stand er jedoch um 8:15 Uhr am Kölner Flughafen.

Unter der Überschrift „Düsseldorf“ sieht man Andrea Pirlo an einem Flughafen stehen. Nur blöd, dass im Hintergrund ein Werbeschriftzug für die Kölner Messe zu sehen ist und den wahren Standort preisgibt.

Köln oder Düsseldorf, das ist hier die Frage

Das besondere Verhältnis zwischen Kölnern und Düsseldorfern ist im Rheinland jedem hinlänglich bekannt.

Auf Twitter sorgte der Maestro mit seinem Posting für die entsprechende Belustigung bei seinen Followern. Die Kommentare reichten von „Welcome to Cologne" bis „Mach das nicht, Andi!".

Am Montag will der 39-Jährige in Duisburg neue Produkte seines Weingutes vorstellen. Bleibt zu hoffen, dass er Duisburg findet.

