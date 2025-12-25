Positiver Test auf Kokain: Türkischer Klub-Boss in Gewahrsam

Der Präsident des türkischen Spitzenklubs Fenerbahce Istanbul ist infolge von Drogenermittlungen an Heiligabend in Gewahrsam genommen worden. Das berichten mehrere türkische Medien übereinstimmend. Auch Fenerbahce teilte mit, dass sich Klubchef Sadettin Saran am Mittwoch „im Rahmen des laufenden justiziellen Verfahrens auf Anweisung und unter Aufsicht der zuständigen Behörden mit seinem eigenen Fahrzeug zur Provinz-Gendarmerie Maslak“ begeben habe.

Türkische Medien zitieren aus einer Mitteilung der Generalstaatsanwaltschaft: Demnach sei Saran, der seit September im Amt ist, aufgrund des Verdachts auf Drogenhandel, Beihilfe zum Drogenkonsum sowie Drogenkonsum und aufgrund „zusätzlicher Beweise“, die im laufenden Verfahren gewonnen worden seien, in Gewahrsam genommen worden.

Ermittlungen gegen Fenerbahce–Klubchef Sadettin Saran

Laut Berichten soll Saran bei einer Haarprobe positiv auf Kokain getestet worden sein. Er teilte in einer Stellungnahme auf seinem Social-Media-Account mit, dass er „die Substanz, die angeblich im Test des Instituts für Rechtsmedizin positiv getestet wurde, niemals konsumiert“ habe. Der 61-Jährige schrieb von einer „eindeutigen Verleumdungskampagne“ gegen sich.

Der Klub sicherte Saran Unterstützung zu. Auch Fans versammelten sich am Donnerstag rund um das Gerichtsgebäude, in dem der Funktionär am Vormittag abermals aussagen sollte. „Wir sind fest davon überzeugt, dass unser Präsident diese Situation mit Besonnenheit und Standhaftigkeit meistern wird, wie er es bisher getan hat“, teilte Fenerbahce mit.

Die Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft führt seit einigen Wochen Drogenermittlungen, bei denen auch bekannte Persönlichkeiten in den Fokus geraten sind. Saran war am vergangenen Samstag nach mehreren Tests und seiner Aussage bei der Staatsanwaltschaft unter Auflagen freigelassen worden. (sid/mp)