England erlaubt Fans Alkohol beim Fußball – bei den Frauen

In Liverpool, Manchester und Co. ist beim Fußball künftig Alkohol auf den Tribünen erlaubt – aber nur bei Spielen der Frauen-Teams. Die englische Women’s Super League (WSL) hat am Donnerstag angekündigt, ein im Januar begonnenes Pilotprojekt in der neuen Saison auch auf Vereine der ersten Liga auszuweiten.

Erst in der vergangenen Saison war Alkoholkonsum bei ausgewählten Partien von insgesamt vier Vereinen in der zweitklassigen WSL2, zuvor Women’s Championship, getestet worden – mit positivem Fazit. Weder hat es Sicherheitsvorfälle gegeben, noch wurde eine „Veränderung im Verhalten der Fans“ festgestellt, berichtete die WSL. 66 Prozent der Fans befürworteten eine Fortsetzung des Projekts.

„Pints“ gibt’s unter anderem bei City und Liverpool

Eine Teilnahme an der Ausweitung des Testlaufs war allen Vereinen aus den beiden höchsten Ligen angeboten worden. Insgesamt 14 Mannschaften sind beteiligt, davon sieben Erstligisten. Auf ein Stadionbier können sich in Zukunft die Fans von Arsenal, Chelsea, Everton, Liverpool, den London City Lionesses, Manchester City und Manchester United freuen.

Beendet ist die 40-jährige Durststrecke im englischen Fußball aber weiterhin nur für die Supporter der Fußballerinnen: Anders als die fünf höchsten Spielklassen des englischen Männerfußballs, ist die Frauenliga nicht an den Sporting Events Act aus dem Jahr 1985 gebunden. In diesem ist das Alkoholverbot auf der Stadiontribüne oder in Sichtweite des Feldes gesetzlich festgelegt. (afp/luz)