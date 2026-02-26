„War schon lange mein Ziel“: Cristiano Ronaldo investiert in einen Zweitligisten

Neue Rolle für Cristiano Ronaldo: Der portugiesische Altstar steigt als Klub-Eigentümer beim spanischen Fußball-Zweitligisten UD Almeria ein. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, hat der 41-Jährige mit seiner Gesellschaft „CR7 Sports Investments“ 25 Prozent der Klub-Anteile erworben. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

„Es war schon lange mein Ziel, dem Fußball auch abseits des Platzes etwas zurückzugeben. UD Almeria ist ein Verein mit einer soliden Basis und klarem Wachstumspotenzial. Ich freue mich darauf, mit dem Management zusammenzuarbeiten und die nächste Wachstumsphase des Vereins zu unterstützen“, wird Ronaldo zitiert.

Der 1989 gegründete Klub Almeria befindet sich seit über sechs Jahren in saudi-arabischer Hand. Im Sommer 2025 stieg Mohamed Al-Khereiji, dem unter anderem das Stadion von Ronaldos derzeitigem Klub Al-Nassr gehört, als Präsident und Eigentümer ein. Der Unternehmer soll ein enges Verhältnis zu Ronaldo pflegen und Berichten zufolge schon eine Schlüsselrolle beim Wechsel Ronaldos zu Al-Nassr im Winter 2023 gespielt haben.

UD Almeria soll wieder erstklassig spielen

„Wir freuen uns sehr, dass Cristiano sich für unseren Verein entschieden hat. Er gilt als der beste Spieler der Geschichte, kennt den spanischen Fußball sehr gut und versteht das Potenzial dessen, was wir hier aufbauen, sowohl im Hinblick auf die erste Mannschaft als auch auf die Jugendakademie“, wird Al-Khereiji zitiert.

Almeria hofft in dieser Saison auf die Rückkehr in La Liga. In der zweiten spanischen Liga belegt das Team derzeit den dritten Platz, zwei Punkte hinter Spitzenreiter Racing Santander. Die ersten beiden Teams steigen direkt auf, die Plätze drei bis sechs spielen eine Playoff-Runde um einen weiteren Aufstiegsplatz. Letztmals war Almeria in der Saison 2023/24 erstklassig. (sid/trh)