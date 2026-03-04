Portugal in Sorge: Ronaldo verletzt – mit Folgen für die WM?

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo muss wenige Monate vor der WM eine unfreiwillige Pause einlegen. Der 41-Jährige hat eine Sehnenverletzung am linken hinteren Oberschenkel. Das teilte sein saudi-arabischer Klub Al‑Nassr am Dienstag mit.

Die Blessur gefährde allerdings nicht Ronaldos Einsatz für Portugal bei der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada, hieß es. Laut übereinstimmender Medienberichte muss der Kapitän des Europameisters von 2016 wohl zwei bis vier Wochen pausieren.

Ronaldo könnte bei WM-Teilnahme Rekord aufstellen

Die Verletzung hatte sich Ronaldo Ende Februar in der Partie der Saudi Pro League bei Al‑Fayha (3:1) zugezogen. Sollte Ronaldo bei der Endrunde im Sommer tatsächlich antreten, würde er als erster Spieler auf sechs WM‑Teilnahmen kommen. Der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus spielte wie Ronaldo und vier weitere Profis bei fünf Endrunden.

Zu diesem erlesenen Kreis zählt auch Ronaldos langjähriger Rivale Lionel Messi. Der Argentinier, der bei Inter Miami in der nordamerikanischen MLS spielt, peilt mit dem Titelverteidiger ebenfalls seine sechste WM an. (sid/ea)