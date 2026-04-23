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italienische Fußballer diskutieren

Ende März verpasste Italien in den Playoffs gegen Bosnien-Herzegowina die WM-Qualifikation. Womöglich könnte das Land aber nachrücken. Foto: imago/Gribaudi/ImagePhoto

Wegen Iran-Krieg: Darf Italien trotz Nicht-Qualifikation plötzlich doch zur WM?

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Die Gerüchte über eine Teilnahme des in den Playoffs gescheiterten viermaligen Titelträgers Italien an der Fußball-WM anstelle des qualifizierten Iran haben neue Nahrung erhalten. Laut der „Financial Times“ habe ein Sonderbeauftragter von US-Präsident Donald Trump vorgeschlagen, den Iran als Folge des Krieges in Nahost durch Italien zu ersetzen.

FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte zuletzt bekräftigt, dass der Iran „auf jeden Fall“ an der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanda (19. Juni bis 11. Juli) teilnehmen werde. „Ich kann bestätigen, dass ich Trump und Infantino vorgeschlagen habe, dass Italien den Iran bei der WM ersetzt“, wird Paolo Zampolli, ein enger Vertrauter Trumps mit italienischen Wurzeln, in der „Financial Times“ zitiert. Dies sei für ihn „ein Traum“.

WM 2026: Politische Debatten vor Turnierbeginn

Der Vorstoß hat laut dem Bericht auch ein politisches Motiv. So solle das zuletzt zerrüttete Verhältnis zwischen Trump und der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni wieder verbessert werden. Beide waren wegen der Attacken Trumps in Richtung von Papst Leo XIV. in Streit geraten.

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Italien war in den Playoffs an Bosnien-Herzegowina gescheitert. Der Iran ist für die WM-Spiele in der Gruppe G mit zwei Partien in Los Angeles und einer Begegnung in Seattle angesetzt, das Teamquartier soll in Tucson im Bundesstaat Arizona sein. (sid/dj)

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