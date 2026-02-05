Nach einer mäßig unterhaltsamen ersten Halbzeit bei der Viertelfinalpartie im DFB-Pokal zwischen Holstein Kiel und dem VfB Stuttgart hat ein Hase für eine ungeplante Halbzeitshow gesorgt.

Das Tier rannte wenige Minuten nach dem Pausenpfiff quer über den Rasen und verschwand dann wieder. Die Zuschauer im ausverkauften Holstein-Stadion jubelten dem Tier zu, nachdem beidem Teams mit 0:0 in die Pause gegangen waren.

Bei eisigen Temperaturen in der Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein zwischen Zweitligist Kiel und Bundesligist Stuttgart sahen die Zuschauer zwar ein Spiel mit einigen Chancen. Aber die Favoriten aus Schwaben scheiterten bis zur Pause immer wieder an der gut aufgestellten Defensive.

Kiel gegen Stuttgart: Ein Hase stiehlt allen die Show

Wenn ein Hase auf einen Storch trifft... imago/Sportfoto Rudel Wenn ein Hase auf einen Storch trifft…

Im zweiten Durchgang schlug Stuttgart dann zu. Nationalstürmer Deniz Undav (56.), Chris Führich (90.) und der Ex-Kieler Atakan Karazor (90.+2) trafen für den VfB, der damit in den vergangenen vier Jahren dreimal mindestens die Vorschlussrunde erreicht hat. Letzte Saison gelang den Stuttgartern der vierte Pokaltriumph – auch 2026 peilen sie weiter das Finale am 23. Mai im Berliner Olympiastadion an.

„Die Bedingungen waren sehr schwierig. Schwieriger Platz, schwieriges Wetter, unangenehmer Gegner. Da zählt einfach nur eine Runde weiterkommen”, sagte Führich im ZDF: „Am Ende spielen wir es souverän runter.” (dpa)