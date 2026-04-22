Real Madrid heiß auf Hoeneß? Stuttgart-Trainer reagiert

Trainer Sebastian Hoeneß vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart hat zurückhaltend auf die angeblichen Gerüchte um ein Interesse von Real Madrid reagiert. „Das bewegt mich nicht so sehr“, sagte er vor dem Halbfinale im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg am Donnerstag (20.45 Uhr/ARD), er sei vielmehr „fokussiert auf die Endphase“ der Saison.

Gegen den Sport-Club muss der Coach des Titelverteidigers auf Innenverteidiger Finn Jeltsch verzichten. Der 19-Jährige hatte sich am Wochenende beim 2:4 in der Bundesliga beim FC Bayern eine Verletzung der Bauchmuskulatur zugezogen, Hoeneß bestätigte am Mittwoch den Ausfall von Jeltsch: „In ein paar Tagen gibt es eine Untersuchung, dann können wir vielleicht präzisieren, wie lange es dauert.“

Ein Titelgewinn bleibt Hoeneß‘ großes Ziel.

Hoeneß‘ Vorfreude auf das Duell mit dem Sport-Club ist davon nicht getrübt. „Wir sind alle sehr heiß“, betonte der 43-Jährige, nach dem Pokalgewinn im vergangenen Jahr habe der Klub „Blut geleckt. Titel zu gewinnen, ist das Nonplusultra. In Berlin zu sein, war großartig“, sagte Hoeneß mit Blick auf das Endspiel gegen Arminia Bielefeld (4:2) im Vorjahr, „den Pokal in die Luft zu heben, war grandios. Das wollen wir wieder haben.“

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Mit den Freiburgern warte allerdings ein Gegner „mit breiter Brust“. Die Breisgauer waren in der vergangenen Woche ins Halbfinale der Europa League eingezogen und haben daher noch eine doppelte Titelchance. „Sie haben sich gut entwickelt“, lobt Hoeneß den Sport-Club, „sie spielen eine richtig gute Saison. Dennoch versuchen wir morgen, sie zu schlagen.“ (sid/dj)