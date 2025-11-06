Pokal-Achtelfinale: Diese Spiele laufen im Free-TV

Im Achtelfinale des DFB-Pokals werden drei Partien live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Die ARD zeigt am Dienstag, 2. Dezember, um 21.00 Uhr die Begegnung zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen. Am folgenden Mittwoch ist um 18.00 Uhr ebenfalls in der ARD das Duell des VfL Bochum mit Titelverteidiger VfB Stuttgart zu sehen. Es folgt der Auftritt des FC Bayern München beim 1. FC Union Berlin (20.45 Uhr) im ZDF.

Die weiteren fünf Achtelfinals laufen – wie insgesamt alle Spiele – beim Pay-TV-Sender Sky. Im Duell der Zweitligisten gastiert der 1. FC Kaiserslautern am Dienstag um 18.00 Uhr bei Hertha BSC. Parallel ist der FC St. Pauli bei Borussia Mönchengladbach gefordert. Um 21.00 Uhr trifft RB Leipzig auf den 1. FC Magdeburg. Am Mittwoch ist Zweitligist SV Darmstadt 98 dann um 18.00 Uhr beim SC Freiburg zu Gast. Später am Abend (20.45 Uhr) trifft im Nordduell der Hamburger SV auf Holstein Kiel.

Nations-League-Finale der Frauen macht den Auftakt

Zum Auftakt in das umfangreiche Fußball-Programm überträgt die ARD am Dienstag ab 18.00 Uhr (Anstoß um 18.30 Uhr) zudem noch das Nations-League-Finalrückspiel der Frauen zwischen Spanien und Deutschland aus Madrid.

Das Hinspiel zwischen der Auswahl von Bundestrainer Christian Wück und den Weltmeisterinnen findet am 28. November in Kaiserslautern statt. (dpa/fwe)