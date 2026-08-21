Mit der Wechsel seiner Trikotnummer zur Poldi-10 geht für El Mala Verantwortung einher. Was Fans über bereits gekaufte Trikots mit der Nummer 13 wissen müssen – und wen die Kölner sich zurück geholt haben.

Am Ende des wochenlangen Pokers meldete sich dann auch der Prinz höchstpersönlich - mit einer klaren Forderung.

„Trag die Nummer mit Stolz“, rief Lukas Podolski seinem Nachfolger Said El Mala zu, als sich der Weltmeister von 2014 zur Vertragsunterzeichnung samt Nummern-Wechsel des umworbenen Shootingstars am Donnerstagabend per Videocall bei seinem geliebten Ex-Klub meldete.

El Mala, der einen neuen Kontrakt bis 2031 beim 1. FC Köln unterschrieb und künftig die prestigeträchtige 10 auf dem Trikot trägt, versicherte: „Mache ich, 100 Prozent.“

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El Mala erhält in Köln Poldis Nummer 10

Um seinem Erben viel Erfolg zu wünschen, nahm sich Podolski vor dem Hinspiel in den Playoffs zur Conference League seines polnischen Vereins Gornik Zabrze gegen die AS Monaco kurz Zeit - und hatte auch einen Scherz auf Lager. „Wir hatten leider nicht das Geld, dich zu kaufen, das hat der Kessler (Kölns Sport-Geschäftsführer Thomas Kessler, Anm. d. Red.) abgelehnt. Aber im Winter versuchen wir es nochmal“, sagte Podolski.

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Mit seinem Wechsel von der 13 zur 10 tritt El Mala einer Riege großer Namen bei. Podolski, Pierre Littbarski, Heinz Flohe, Hannes Löhr und vor allem Wolfgang Overath liefen beim FC mit der Nummer auf. Zuletzt war die 10 im Jahr 2015 an Patrick Helmes vergeben worden, getragen hatte sie der Stürmer aber nie.

Die El-Mala-Trikots der neuen Saison mit der 13 nimmt der Verein zurück - und stellt den Fans im Gegenzug ein neues mit der 10 aus. Der Kaufpreis wird erstattet, teilten die Kölner mit. Die zurückgeschickten Shirts will der Bundesligist für einen karitativen Zweck spenden.

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Ellyes Skhiri kehrt zum 1. FC Köln zurück

Derweil hat sich der FC hat mit Rückkehrer Ellyes Skhiri verstärkt. Der tunesische Nationalspieler wechselt nach drei Jahren bei Eintracht Frankfurt zurück in die Domstadt. Das teilten die Kölner am Freitag kurz vor dem Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal mit. Der Mittelfeldspieler erhält einen Vertrag bis Sommer 2028.

Nach der Vertragsverlängerung mit Mala setzen die Kölner mit Skhiri binnen nicht mal 16 Stunden das nächste Zeichen. Der FC hatte sich schon länger um eine Rückholaktion des laufstarken WM-Teilnehmers bemüht, der am Main zuletzt nur noch selten zur Stammformation gehört hatte.

Ellyes entspricht mit seinem Profil genau dem, was wir gesucht haben. Thomas Kessler

„Wir kennen Ellyes seit vielen Jahren sehr gut und der Kontakt zum FC ist auch nach seinem Wechsel nie abgebrochen“, sagte Kölns Sport-Geschäftsführer Thomas Kessler: „Bei der Zusammenstellung unseres Kaders war es uns wichtig, neben sportlicher Qualität gezielt zusätzliche Erfahrung und Führungsstärke in die Mannschaft zu bringen. Ellyes entspricht mit seinem Profil genau dem, was wir gesucht haben.“

Skhiri war nach dem Bundesliga-Aufstieg 2019 aus Montpellier an den Rhein gewechselt. In den vier Jahren entwickelte er sich zum Leistungsträger und Publikumsliebling, verließ den Klub dann aber ablösefrei gen Frankfurt. „Ich bin sehr froh, wieder hier zu sein“, sagte Skhiri nun: „Den FC habe ich nie aus den Augen verloren und war mit einigen Leuten immer in Kontakt“

Am Montag (18 Uhr/RTL und Sky) startet Köln beim Drittliga-Aufsteiger Würzburger Kickers in die neue Saison. (sid/mkw)