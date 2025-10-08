mopo plus logo
Stadionsprecher Frank Kornrath in Eintracht-Braunschweig-Bekleidung

Im Alter von 65 Jahren verstarb der Braunschweiger Stadionsprecher Frank Kornrath. Foto: imago/regios24

Plötzlich und unerwartet verstorben: Braunschweig trauert um Stadionsprecher

Eintracht Braunschweig trauert um seinen Stadionsprecher Frank Kornath. Der 65-Jährige sei am Dienstagabend plötzlich und unerwartet verstorben, wie der Zweitligist mitteilte.

Kornath, der auch als Pressesprecher der Stadt Gifhorn tätig war, hatte die Funktion des Stadionsprechers im Eintracht-Stadion erst im Sommer 2024 übernommen. Sein Vorgänger Stefan Lindstedt war ebenfalls verstorben.

Eintracht Braunschweig trauert um Stadionsprecher Frank Kornath

„Frank Kornath hat den Geist unserer Eintracht gelebt – mit Leidenschaft, mit Herz und mit einem tiefen Verantwortungsgefühl für den Verein und seine Menschen“, sagte Nicole Kumpis, Präsidentin des BTSV Eintracht von 1895 e.V.

„Sein Wirken am Stadionmikrofon, aber auch darüber hinaus, war geprägt von Begeisterung und echter Identifikation. Wir sind dankbar, dass er Teil unserer blau-gelben Familie war.“ (dpa/sd)

