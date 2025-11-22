Plötzlich steht es 10:1! Schräge Bundesliga-Panne live im TV

Was war denn da los? Bei der Bundesliga-Partie zwischen dem VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen fielen die ersten Treffer ziemlich früh – aber so viele, wie zwischenzeitlich auf der Anzeige standen, waren es dann doch nicht. Beim zwischenzeitlichen 2:0 für Bayer 04 sprang die Anzeige bei DAZN plötzlich auf 10:1 für Wolfsburg. Eine kuriose TV-Panne!

Der Streaming-Dienst DAZN, der seit dieser Saison die Rechte an der Bundesliga-Konferenz hält, schaltete in eben jener Konferenz in der 24. Minute nach Wolfsburg – weil es von dort den berühmten „Tor“-Ruf gegeben hatte. Zu diesem Zeitpunkt stand es 0:1 aus Sicht des VfL. Die Spielstandsanzeige links oben aber zeigte weder 1:1 noch 0:2 an – sondern 10:1.

Bundesliga: Kuriose Panne bei DAZN – Wolfsburg führt 10:1

Tatsächlich hatte natürlich Edmond Tapsoba zum 2:0 für Leverkusen getroffen. Weil das Tor bei DAZN aber in Wolfsburg-Farben animiert worden war, spielte die Grafik mutmaßlich komplett verrückt. Das Ergebnis: ein völlig schräger 10:1-Zwischenstand.

Die Verantwortlichen bei DAZN bemerkten den Fauxpas natürlich sofort und korrigierten ihn innerhalb weniger Augenblicke. Schon kurz darauf stand es also 0:2 – so, wie es auch auf dem Feld passiert war. Noch vor der Pause erhöhte Malik Tillman dann sogar auf 0:3 für Bayer, am Ende stand’s 1:3. Immerhin: Alle weiteren Male animierte DAZN den Treffer fehlerfrei.