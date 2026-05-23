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Bengalos und Rauch im Kickers-Block

Die Kickers-Fans sorgten für ordentlich Aufruhr. Foto: picture alliance / Eibner-Pressefoto | Eibner-Pressefoto/Tobias Baur

Fans rasten aus und stürmen den Platz: Pokalfinale in Stuttgart überschattet

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Eine Spielunterbrechung hat das württembergische Pokalfinale zwischen den Stuttgarter Kickers und der SG Sonnenhof Großaspach überschattet. In der Partie zwischen den beiden Fußball-Regionalligisten wollten Anhänger der Gastgeber kurz vor Schluss auf den Platz stürmen und warfen Gegenstände auf den Rasen. Sie erwiesen sich als schlechte Verlierer: Die Blauen unterlagen in ihrem Stadion auf der Waldau mit 1:4 (0:1).

Beide Mannschaften mussten vor 8.520 Zuschauern für einige Minuten in die Kabine gehen, ehe die Begegnung beendet werden konnte. Die Tore für die Gäste erzielten Michael Kleinschrodt (28. Minute), Fabien Eisele (64./Elfmeter) und Mert Tasdelen (79./90.+13.).

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Bei den Kickers sah Melkamu Frauendorf Gelb-Rot, ehe Mario Borac (74.) zwischendurch auf 1:2 verkürzte. Großaspach steht damit in der ersten Runde des DFB-Pokals. (sid/tb)

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