Platz 1 der Bestseller-Liste! Buch von DFB-Star Gwinn stürmt die Charts

Nicht nur auf dem Platz ist DFB-Star Giulia Gwinn (25) eine Führungsspielerin. Die Kapitänin der deutschen Nationalmannschaft führt jetzt auch die „Spiegel“-Bestseller-Liste an! Ihr Buch „Write your own story“, das Gwinn gemeinsam mit dem Journalisten Julien Wolff im Mosaik-Verlag veröffentlicht hat, ist an diesem Wochenende direkt auf Platz eins der Büchercharts in der Kategorie Sachbücher eingestiegen.

Gwinn, die am Rande des Länderspiels in Bremen (4:0 gegen die Niederlande) von der Nummer-eins-Platzierung erfuhr, zeigte sich überglücklich von der Spitzenplatzierung in den Bestseller-Charts. „Das ist absolut überwältigend für mich. Ich kann das kaum in Worte fassen“, sagte Gwinn bei Instagram. „Dabei geht es gar nicht so sehr um Platz eins, sondern darum, dass so viele Menschen an dem Buch interessiert sind und dass die Botschaft, die ich vermitteln möchte, auch bei euch ankommt.“

Buch von DFB-Star Giulia Gwinn auf Platz 1 der Charts

In ihrem autobiografischen Buch beschreibt Gwinn ihre Anfänge als Fußballerin und ihren Weg „vom Bolzplatz in die Weltspitze“, wie der Untertitel bekräftigt. Sie erzählt darin viele persönliche Anekdoten, die bisher noch nicht öffentlich waren – etwa ein emotionales Telefonat mit Bayern-Boss Uli Hoeneß oder ein kurioses Kennenlernen mit RB-Leipzig-Keeper Péter Gulácsi. Das Vorwort stammt von HSV-Legende Horst Hrubesch, der sie im Nationalteam zweimal trainiert hatte.

Eine genaue Zahl, wie viele Verkäufe es für die Bestseller-Liste braucht oder wie viele Exemplare von Gwinns Buch bereits über die Ladentheke gegangen sind, ist nicht bekannt. Es dürfte sich aber um eine fünfstellige Summe an verkauften Büchern handeln. „Ich freue mich, wenn hier bald ein neuer Sticker draufkommt“, lacht Gwinn und zeigt auf ihr Cover. Als „Spiegel“-Bestseller erhält ein Buchcover einen besonderen Aufkleber, das den Status als Spitzenreiter der Büchercharts kenntlich macht.

Gwinn dankt ihren Fans auf dem Weg zur Frauen-EM

Die Nationalspielerin des Jahres 2024 bedankte sich dabei explizit bei ihren Fans. „Danke für alle, die bislang mein Buch gekauft haben, die Interesse zeigen und mir schönes Feedback geben. Das bedeutet mir die Welt“, sagte Gwinn lächelnd. „Es ist unglaublich schön, dass ich so viele Menschen schon in so kurzer Zeit erreichen konnte mit dem Buch.“

Das könnte Sie auch interessieren: DFB-Kapitänin Giulia Gwinn schwärmt von Hrubesch – und hat schon ein HSV-Trikot

Am Dienstag (20.30 Uhr) steht für Gwinn und die deutsche Nationalmannschaft in Wien gegen Österreich das letzte Länderspiel vor der Europameisterschaft in der Schweiz (2. bis 27. Juli) an. Bei der EM trifft Deutschland in der Vorrunde in Gruppe C auf Polen, Dänemark und Schweden.