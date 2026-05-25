Personal-Beben beim Füllkrug-Klub: Nur Ibrahimovic bleibt verschont

Nach dem verpassten Einzug in die Champions League hat der italienische Traditionsklub AC Mailand zum Rundumschlag ausgeholt und nahezu die gesamte Chef-Etage sowie Trainer Massimiliano Allegri entlassen.

Wie der Klub aus der Lombardei am Montag mitteilte, wurden neben dem Coach auch Geschäftsführer Giorgio Furlani (47), Sportdirektor Igli Tare (52) und der Technische Direktor Geoffrey Moncada (39) mit sofortiger Wirkung von ihren Aufgaben entbunden. Klub-Berater Zlatan Ibrahimovic (44) darf bleiben.

AC Mailand verpasste die Champions-League-Quali

Milan hatte am letzten Spieltag der Serie A die schon sicher geglaubte Königsklassen-Qualifikation durch das 1:2 gegen Cagliari Calcio noch verspielt. Dem Team um Sturm-Leihgabe Niclas Füllkrug hätte bereits ein Unentschieden für die Champions League genügt, die die Mailänder nun zum zweiten Mal in Folge verpassen. Stattdessen qualifizierten sie sich als Tabellenfünfter für die Europa League.

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Allegri, der nach einer ersten Amtszeit von 2010 bis 2014 im Mai 2025 zu Milan zurückgekehrt war, hatte während der gesamten Saison immer wieder betont, dass die Qualifikation für die Königsklasse das Mindestziel sei. In dem Fall wäre der Vertrag des 58-jährigen Trainers automatisch um ein Jahr verlängert worden. „Ich bin enttäuscht und wütend. Wir hatten nicht damit gerechnet, die Champions League zu verpassen“, hatte Allegri am Sonntag nach dem Abpfiff gesagt.

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Den Großteil der Saison hatte die AC sogar realistische Chancen auf den Scudetto. „Die Schlussphase verlief jedoch völlig unbeständig im Vergleich zu den bisherigen Leistungen, und die gestrige enttäuschende Niederlage im letzten Spiel besiegelte das endgültige Scheitern der Saison. Es ist nun Zeit für Veränderungen und eine umfassende Reorganisation des Fußballbetriebs“, schrieb der Klub in seiner Mitteilung. Nachfolger sollen „zu gegebener Zeit“ bekanntgegeben werden. (sid/mp)