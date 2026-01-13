Peinlicher Werder-Fauxpas: Kam Downs deswegen zum HSV?

Auch Werder Bremen war an Damion Downs interessiert. Mittlerweile läuft der Spieler vom FC Southampton auf Leihbasis für den Hamburger SV auf. Zusätzlich sicherte sich der HSV eine Kaufoption in Höhe von rund zehn Millionen Euro für den 21-Jährigen. Der HSV setzte sich damit im Transferduell gegen den Rivalen aus Bremen durch. Wie jetzt bekannt wurde, könnte der Grund dafür ein für Werder extrem peinlicher sein.

Im Winter-Transferfenster hatten die Bremer Handlungsbedarf auf der Stürmer-Position. Mit Jens Stage führt derzeit ein zentraler Mittelfeldspieler die Torjägerliste von Werder an. Hinzu kam die auf sportlicher Ebene fehlgeschlagene Leihe von Victor Boniface, die die Fans des SVW nach Verkündigung zunächst in große Euphorie versetzte.

Der einstige Hoffnungsträger wird aufgrund einer Knieverletzung in dieser Saison kein Spiel mehr absolvieren können. Wie jetzt bekannt wurde, könnte das Thema der Leihspieler auch im Zusammenhang mit einer möglichen Verpflichtung von Damian Downs eine Rolle gespielt haben.

Fritz: „Externer Hinweis“ brachte Klarheit

So gab Werder-Sportchef Clemens Fritz zu, dass in diesem Kontext ein folgenschweres Missverständnis vorlag. Sechs Leihspieler stehen aktuell auf der Liste von den Bremern. Wie Fritz gegenüber der „Deichstube“ erklärte, sei man davon ausgegangen, „dass wir nur fünf internationale Leihen tätigen dürfen. Tatsächlich sind aber sowohl sechs nationale als auch sechs internationale Leihen erlaubt“.

Diese Erkenntnis habe man jedoch nicht aus eigener Hand gewonnen. „Es stimmt, dass wir durch einen externen Hinweis darauf aufmerksam gemacht wurden, dass weitere Ausleihen möglich sind“, bestätigte Fritz und sprach von einem „internen, kommunikativen Missverständnis“.

Werder verstärkte sich doch noch

Im Dezember bekam der Verein den entscheidenden Hinweis von „transfermarkt.de“. Inwiefern sich die Bremer Unwissenheit also noch auf die verpasste Verpflichtung von Wunschstürmer Down auswirkte, bleibt offen. Zumindest einen Verhandlungsvorsprung dürfte der HSV gegenüber den Nordrivalen durch den Bremer Irrtum gehabt haben.

Damion Downs (r.) feierte gegen den SC Freiburg sein Debüt für den HSV - womöglich trug Werder Bremen ungewollt dazu bei. IMAGO/Eibner Damion Downs (r.) feierte gegen den SC Freiburg sein Debüt für den HSV – womöglich trug Werder Bremen ungewollt dazu bei.

Mittlerweile konnte sich der SVW mit den neu vorhandenen Möglichkeiten mit Jovan Milosevic verstärken. Der 18-jährige Kroate wechselte kürzlich vom VfB Stuttgart an die Weser – natürlich per Leihe.