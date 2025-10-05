Peinliche Panne in der Bundesliga: Flutlicht-Ausfall sorgt für Spielabbruch

Ein Flutlicht-Ausfall hat zum Abbruch des rheinischen Derbys zwischen dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen in der Frauen-Bundesliga geführt. Kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit hatte Schiedsrichterin Annika Kost die Begegnung im Franz-Kremer-Stadion am Sonntagabend (Anstoß 18.30 Uhr) unterbrechen müssen, weil die Beleuchtung nicht mehr ordnungsgemäß funktionierte. Beide Teams gingen daher in die Kabinen.

Zu diesem Zeitpunkt führten die Gastgeberinnen mit 1:0, Sandra Maria Jessen (1.) hatte die Blitz-Führung gegen ihren Ex-Verein erzielt. Die Wartezeit für die zeitweise im Dunkeln ausharrenden Fans überbrückte der Stadion-DJ mit Musik, auf dem Platz spielten die Ballkinder zwischenzeitlich ein wenig Fußball.

Als um kurz nach 20 Uhr trotz Reparaturversuchen immer noch ein Flutlichtmast dunkel blieb, brach die Unparteiische die Partie endgültig ab. Nun muss der DFB über eine Neuansetzung entscheiden. „Ich persönlich habe so etwas noch nicht erlebt“, sagte Bayer-Trainer Roberto Pätzold: „Dass es nun so ist, da sind wir auf jeden Fall die glücklichere Mannschaft, dass wir dann wahrscheinlich bei 0:0 und 90 Minuten wieder starten.“ (sid/mp)