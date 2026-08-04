Für Marc-André ter Stegen geht es von Spanien nach Holland. In der kommenden Saison steht der Deutsche bei Ajax Amsterdam zwischen den Pfosten.

Nun ist es perfekt: DFB-Pechvogel Marc-André ter Stegen spielt in der kommenden Saison bei Ajax Amsterdam und wird dort Mitspieler seines ehemaligen Nationalmannschafts-Kollegen Julian Brandt.

Der 34 Jahre alte Torhüter wird für ein Jahr vom FC Barcelona an die Niederländer verliehen, teilten beide Klubs mit.

Wir haben schon seit längerem daran gearbeitet, ihn hier herzuholen, daher freuen wir uns sehr, dass er seinen Vertrag unterschrieben hat und nun loslegen kann. Jordi Cruijff

„Wir haben schon seit längerem daran gearbeitet, ihn hier herzuholen, daher freuen wir uns sehr, dass er seinen Vertrag unterschrieben hat und nun loslegen kann“, sagte Jordi Cruijff, Technischer Direktor bei Ajax und früherer Sportdirektor beim FC Barcelona.

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Marc-André ter Stegen wechselt zu Ajax Amstersam

Der ehemalige Mönchengladbacher ter Stegen hat unter Ex-Bundestrainer Hansi Flick beim FC Barcelona seinen Stammplatz verloren und keine Perspektive mehr. Bereits im Winter hatte sich ter Stegen deshalb an den späteren Absteiger FC Girona verleihen lassen, um Spielpraxis für die WM zu sammeln.

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Allerdings zog sich der Ex-Gladbacher gleich im zweiten Spiel für Girona eine Oberschenkelverletzung zu, die letztlich auch das WM-Aus bedeutete. Bei Barcelona steht der 44-malige Nationalspieler noch bis 2028 unter Vertrag. „Bei Ajax wird er nun versuchen, zu seiner herausragenden Form zurückzufinden, die er während seiner Zeit bei Barça so oft gezeigt hat“, teilten die Katalanen mit. (dpa/mkw)