Bei RB Leipzig ist die Entscheidung gefallen: Der Bundesligist hat die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Ole Werner beendet. Als möglicher Nachfolger wird Martin Demichelis gehandelt.

Ole Werner wurde so eben von seiner Position als Cheftrainer entlassen. IMAGO/motivio

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Ole Werner beendet. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt. Über eine mögliche Trennung wurde bereits seit einigen Wochen spekuliert. Als Nachfolger wird Martin Demichelis gehandelt. Dies bestätigte RB jedoch nicht.

Spekulationen über Werner-Aus hielten sich seit Wochen

„Wir haben die abgelaufene Saison in den vergangenen Tagen noch einmal intensiv und abschließend analysiert. Am Dienstagabend haben wir dann den Beschluss gefasst, die Position des Cheftrainers neu zu besetzen“, sagte Marcel Schäfer, Geschäftsführer Sport bei RB.

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Es seien „inhaltliche Weiterentwicklung und eine veränderte Herangehensweise für die vor uns liegenden Aufgaben erforderlich."

Zuletzt hatte der kicker von inhaltlichen Bedenken und vermeintlich fragwürdiger Kommunikation berichtet. Werners Verhältnis zu Jürgen Klopp, Head of Global Soccer bei RB, soll merklich abgekühlt gewesen sein. Werner hatte das Team am 1. Juli 2025 übernommen.(sid/ggg)