Paukenschlag in Madrid: Kapitän Modric verlässt Real nach 13 Jahren

Ende einer Ära: Kapitän Luka Modric wird Real Madrid im Sommer nach 13 Jahren verlassen. Das kündigten der 39 Jahre alte Kroate und der spanische Fußball-Rekordmeister am Donnerstag an. Am Samstag (16.15 Uhr/DAZN) wird Modric im Estadio Santiago Bernabéu am letzten La-Liga-Spieltag gegen Real Sociedad offiziell verabschiedet, bei der Klub-WM (ab 18. Juni) wird er für die Königlichen aber noch auflaufen.

Modric bestritt bislang 590 Pflichtspiele für Real Madrid und gewann dabei 28 Titel, darunter sechsmal die Champions League. Er wurde 2018 mit dem Ballon d’Or ausgezeichnet und ist mit 186 Einsätzen kroatischer Rekordnationalspieler.

„Luka Modric wird für immer in den Herzen aller Real-Madrid-Fans als einzigartiger und vorbildlicher Fußballer bleiben, der immer die Werte von Real Madrid vertreten hat. Sein Fußball hat die Fans von Real Madrid und die Fans auf der ganzen Welt in seinen Bann gezogen. Sein Vermächtnis wird für immer weiterleben“, sagte Reals Präsident Florentino Pérez. (sid/vb)