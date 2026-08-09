Fast 20.000 Fans von Energie Cottbus fiebern der Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga nach zwölf Jahren entgegen. Doch das Comeback dauert länger als geplant.

Ex-HSV-Gespann auf der Hannoveraner Bank: Trainer Christian Titz (l.) und Sportvorstand Jonas Boldt mussten länger als geplant auf den Anpffif warten. Danach wurde es ein schlimmer Nachmittag für sie. IMAGO/Michael Taeger

Zwölf Jahre musste Energie Cottbus auf die Rückkehr in die 2. Bundesliga warten – und dann wurde der Auftakt gegen Hannover 96 gleich mehrfach ausgebremst. Erst streikte der Schiedsrichter-Funk, später sorgte auch noch ein Stromausfall für eine Verzögerung. Sportlich endete der Nachmittag für den Aufsteiger dafür umso erfreulicher: Cottbus gewann 3:1 (1:1).

Schon vor dem Anpfiff gab es die erste ungeplante Pause. Weil die Kommunikationstechnik des Schiedsrichtergespanns nicht funktionierte, begann die Partie rund zehn Minuten später. Trainer Claus-Dieter Wollitz überbrückte die Wartezeit mit ein paar Ballkontakten am Spielfeldrand, während die Fans die Rückkehr ins Unterhaus lautstark feierten.

Spiel beginnt mit zehnminütiger Verspätung – dann schlägt Cigerci zu

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Nach dem verspäteten Start erwischte zunächst Hannover den besseren Beginn. Die Gäste kontrollierten das Spiel und kamen mehrfach gefährlich vor das Cottbuser Tor. Doch ausgerechnet in einer kurzen Drangphase der Hausherren schlug Energie zu.

In der 14. Minute verwandelte Tolcay Cigerci einen Freistoß aus rund 18 Metern zur Führung. Sein Schuss wurde in der Mauer noch abgefälscht und war für 96-Keeper Pascal Loretz nicht mehr zu halten.

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Cigerci ist auch in Hamburg kein Unbekannter. Der Mittelfeldspieler stand von 2014 bis 2016 beim HSV unter Vertrag und feierte dort auch sein Bundesliga-Debüt. Bei seiner Rückkehr in die 2. Bundesliga wurde der 34-Jährige nun direkt zur Schlüsselfigur.

Neubauer trifft zum Ausgleich für Hannover

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Die Führung hielt allerdings nicht lange. Hannover erhöhte den Druck, scheiterte mehrfach am starken Marcel Lotka oder an der Cottbuser Defensive. In der 28. Minute fiel dann der verdiente Ausgleich: Nach einer flachen Hereingabe von Mustapha Bundu landete der Klärungsversuch von Henry Rorig direkt bei Maurice Neubauer, der aus rund 16 Metern zum 1:1 traf.

Bis zur Pause blieb Hannover klar gefährlicher. Allein in der Schlussphase des ersten Durchgangs verhinderte Lotka mehrfach den Rückstand. Nach 43 Minuten standen 11:2 Schüsse aufs Tor zugunsten der Niedersachsen zu Buche.

Stromausfall verzögert auch die zweite Halbzeit

Doch selbst der Gang in die Kabine brachte zunächst keine Ruhe in diesen ungewöhnlichen Nachmittag. Wegen eines Stromausfalls konnte auch die zweite Halbzeit nicht pünktlich beginnen. Der Wiederanpfiff verzögerte sich um weitere fünf Minuten.

Cottbus kam danach verändert aus der Kabine. Wollitz wechselte gleich dreimal, die Gastgeber standen höher und machten das Spiel zunehmend ausgeglichener. Hannover blieb zwar gefährlich, vergab aber weiter gute Möglichkeiten. Unter anderem scheiterte Lars Gindorf mit einem Distanzschuss erneut am starken Lotka.

Dann kippte die Partie komplett.

In der 70. Minute brachte Loretz den eingewechselten Moritz Hannemann im Strafraum zu Fall. Cigerci übernahm die Verantwortung und verwandelte den fälligen Elfmeter sicher zum 2:1.

Nur fünf Minuten später legte der Aufsteiger nach. Nach einer Ecke von Cigerci gelangte der Ball über mehrere Stationen zu Justin Butler, der aus spitzem Winkel zum 3:1 traf.

Cottbus feiert Traum-Comeback in der 2. Liga

Von der Hannoveraner Überlegenheit aus der ersten Halbzeit war nun kaum noch etwas zu sehen. Cottbus verteidigte die Führung mit viel Einsatz und blieb auch selbst aktiv. Die Gäste fanden trotz mehrerer Wechsel keine Antwort mehr.

So stand am Ende ein überraschender 3:1-Erfolg für den Aufsteiger, der vor allem seiner Effizienz und dem starken Lotka zu verdanken war. Hannover hatte deutlich mehr Chancen, ließ aber zu viele davon liegen.