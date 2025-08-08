„Palästinensischer Pelé“ (41) durch Angriff in Gaza getötet

Der in seiner Heimat als „palästinensischer Pelé“ gefeierte Suleiman al-Obeid ist im Alter von 41 Jahren im südlichen Gazastreifen ums Leben gekommen.

Wie der palästinensische Fußballverband (PFA) mitteilte, wurde der frühere Nationalspieler am Mittwoch durch einen israelischen Angriff getötet. Laut PFA geschah dies beim Warten auf Hilfslieferungen.

Suleiman al-Obeid war ein Fußball-Held Palästinas

Al-Obeid galt als einer der herausragenden Fußballer Palästinas. Der Offensivspieler bestritt 24 Länderspiele und erzielte nach Verbandsangaben mehr als 100 Tore in seiner Karriere. Den Großteil seiner Laufbahn verbrachte er bei Khadamat Al-Shati in Gaza, später spielte er auch für den Al-Amari Youth Center Club im Westjordanland. Al-Obeid wurde in Gaza-Stadt geboren, war verheiratet und Vater von fünf Kindern.

Seit Beginn des Krieges in Gaza sind laut PFA bereits 321 Menschen aus dem Fußballbereich getötet worden. Die Offensive Israels hatte nach dem Angriff der Hamas auf israelisches Territorium am 7. Oktober 2023 begonnen. (sid/hen)