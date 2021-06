Paderborn – Hoffenheim 1:1: 14. Verwarnung! Harter Klaus holt Gelb-Rekord

Sie tun wirklich alles dafür, die Liga zu halten. Erlaubtes wie Unerlaubtes. Das 1:1 gegen Hoffenheim ist aller Ehren wert für den SC Paderborn, hilft im Kampf um den Klassenerhalt aber wenig. Nicht einmal Klaus Gjasulas Einsatzfreude brachte entscheidende Vorteile.

Mit seiner 14. Gelben Karte der Saison stellte er einen neuen Bundesliga-Rekord zu diesem Zeitpunkt auf. Doch das tangierte den harten Klaus nur am Rande. „Ich versuche, mich so wenig wie möglich damit zu befassen“, sagte Gjasula, der sich vielmehr positiv gestimmt gab: „Wir waren drauf und dran, drei Punkte zu holen. Aber ein Punkt gegen Hoffenheim ist nicht so schlecht.”

Gjasula blickt voraus: „Mit diesem Ergebnis können wir zuversichtlich in die nächsten Spiele gehen.“ Srbeny (9.) hatte den frühen Rückstand durch Skov (4.) fast postwendend ausgeglichen, zu mehr reichte es aber nicht.