„Ein großes Desaster“: Hamburger Addo spricht Klartext – HSV-Profi mittendrin

Otto Addo war bedient. Besonders die zweite Halbzeit bei der 1:5 (0:1)-Niederlage in Österreich hatte dem Fußball-Nationaltrainer von Ghana die Laune gründlich verhagelt. „Die zweite Hälfte“, sagte Addo nach der Demütigung in Wien, „war ein großes Desaster“. Mittendrin war auch ein HSV-Profi: Ransford Königsdörffer wurde in der 70. Minute eingewechselt, konnte an der Klatsche aber auch nichts mehr ändern.

Nach dem Pausenrückstand durch den Dortmunder Marcel Sabitzer fiel der WM-Teilnehmer aus Afrika nach dem Wechsel auseinander. Der Augsburger Michael Gregoritsch, Stefan Posch vom FSV Mainz 05, der Dortmunder Debütant Carney Chukwuemeka sowie der Leipziger Nicolas Seiwald trafen für Österreich. „Das zweite Tor war ein Geschenk, dann ist es schwierig hier in Österreich. Die zweite Hälfte war nicht gut genug von uns. Jeder spielt um die WM, wir müssen intensiver sein. Wir haben große Lektionen zu lernen“, sagte Addo.

Addo vor dem DFB-Duell sehr enttäuscht

Am Montag (20.45 Uhr/ARD) treffen Ghana und HSV-Stürmer Königsdörffer in Stuttgart auf Deutschland. Bis dahin muss der gebürtige Hamburger Addo seine Mannschaft wieder aufrichten. „Es war ein schwieriger Abend. Ich kann mich nicht erinnern, wann wir zuletzt so verloren haben. Es ist wirklich enttäuschend“, sagte Addo.

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Vor Deutschland und der DFB-Mannschaft hat der ehemalige Bundesliga-Profi großen Respekt. „Deutschland ist immer für einen Titel gut, ich rechne immer mit Deutschland“, sagte der 50-Jährige und fügte an: „Deutschland ist immer oben mit dabei, hat sehr, sehr gute Spieler, einen sehr, sehr guten Trainer.“ (sid/vb)