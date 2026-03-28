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Julian Nagelsmann schaut skeptisch

Bundestrainer Julian Nagelsmann coachte die DFB-Elf zum 4:3-Testspiel-Sieg gegen die Schweiz. Foto: imago/MIS

„Oh“: Bundestrainer Nagelsmann gerät nach deutschem Sieg in peinliche Situation

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DFB-Trainer Julian Nagelsmann geriet bei der Frage nach dem 40. Geburtstag von Manuel Neuer kurz ins Schlingern. „Oh. Nee, ich habe noch nicht gratuliert, ehrlich gesagt“, sagte der Bundestrainer, als er nach dem 4:3-Sieg der deutschen Nationalmannschaft in der Schweiz von RTL-Moderatorin Laura Wontorra auf den Jubilar angesprochen wurde. Nagelsmann hatte den Geburtstag des Weltmeisters von 2014 schlicht nicht auf dem Schirm.

Doch der Bundestrainer bat sofort um Verzeihung. „Ich glaube, er sieht es mir nach, dass ich heute den Kopf woanders und ein Spiel vorzubereiten hatte“, sagte Nagelsmann und fügte an: „Ich habe ein gutes Team-Management, dass mir sicher schon aufs Handy geschrieben hat, dass Manu heute Geburtstag hat. Ich kann mir nicht von allen meinen nominierten Spielern den Geburtstag merken.“ Ein bisschen Zeit zum Gratulieren hatte Nagelsmann auch noch, die Uhr zeigte erst 23.10 Uhr.

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Neuer hatte im August 2024 nach 124 Spielen seinen Rücktritt aus der DFB-Nationalmannschaft erklärt. (sid/vb)

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