Offiziell! Real Madrid stellt Xabi Alonso als Trainer vor – und nennt neue Details

Der Wechsel von Trainer Xabi Alonso zum spanischen Rekordmeister Real Madrid ist perfekt. Dies teilte der Klub am Sonntag mit. Alonso, der Bayer Leverkusen in der Saison 2023/24 zur Meisterschaft und zum Triumph im DFB-Pokal geführt hatte, folgt bei Real auf Carlo Ancelotti. Der Italiener wird Nationaltrainer in Brasilien.

Die Madrilenen bezeichneten Alonso in einem Statement am Sonntag als „eine der größten Legenden von Real Madrid und des Weltfußballs“. Er kehre „als einer der besten Trainer der Welt zu Real Madrid zurück“, hieß es. Am Montagmittag soll Alonso in Anwesenheit von Vereinspräsident Florentino Pérez seinen Kontrakt unterschreiben und anschließend offiziell vorgestellt werden.

Xabi Alonso erhält bei Real Madrid einen Vertrag bis 2028

Der 43 Jahre alte Alonso erhält bei Real einen Vertrag bis Ende Juni 2028, der vom 1. Juni 2025 an gültig ist. Er wird das Team bereits bei der Klub-WM in den USA im Sommer betreuen. Dass er Leverkusen verlassen werde, hatte Alonso bereits in der Schlussphase der Bundesliga-Saison mitgeteilt. Der Spanier hatte von 2009 bis 2014 für Real gespielt und in dieser Zeit die Champions League sowie die spanische Meisterschaft geholt.

Das könnte Sie auch interessieren: „Nur noch Formsache“: Leverkusen offenbar mit neuem Trainer einig!

Der Vertrag des ehemaligen Mittelfeldspielers in Leverkusen lief ursprünglich noch bis 2026. Alonso hatte Bayer im Oktober 2022 auf Tabellenplatz 17 übernommen und in zweieinhalb Jahren zu einem Topklub in Europa geformt. In dieser Saison blieben die ambitionierten Leverkusener ohne Titel, qualifizierten sich als Tabellenzweiter der Bundesliga aber erneut für die Champions League. (mp/sid)