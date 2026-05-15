Offiziell: Neuer verlängert bei Bayern – fährt er jetzt auch zur WM?

Torhüter Manuel Neuer hat seinen Vertrag beim FC Bayern bis 2027 verlängert. Das gab der deutsche Rekordmeister am Freitag bekannt. Der 40 Jahre alte Mannschaftskapitän war 2011 von Schalke 04 nach München gekommen, sein bisheriger Vertrag lief mit dem Saisonende aus. Gleichzeitig verlängerten die Bayern auch mit Ersatzkeeper Sven Ulreich bis 2027.

„Ich habe mir für die Entscheidung Zeit genommen und freue mich jetzt sehr“, sagte Neuer. „Hier stimmen alle Voraussetzungen: Wir können mit dieser Mannschaft jeden schlagen, ich fahre jeden Tag mit Spaß an die Säbener Straße und bringe meine Leistung. In unserem Torwart-Team halten wir zusammen und versuchen, die Latte immer höher zu legen, uns permanent gegenseitig zu pushen und optimal auf die Spiele vorzubereiten.“

Neuer einer „einer der besten Transfers“ in Bayerns Geschichte

Vereinspräsident Herbert Hainer nannte Neuer „das Gesicht nicht nur einer, sondern von zwei Generationen“ und einen „Kapitän, der auf wie neben dem Platz ein herausragendes Vorbild ist“. Aus Sicht des Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dreesen war die Verpflichtung des früheren Schalkers „einer der besten Transfers unserer Vereinsgeschichte“.

Sportvorstand Max Eberl erklärte derweil den künftigen Plan mit den Torhütern: „Manuel Neuer, Sven Ulreich und Jonas Urbig bilden ein Torwartteam, in dem jeder seine Rolle hat und das sich gemeinsam entwickelt. Manuel und Sven werden Jonas weiter auf seinem Weg unterstützen, die Zukunft des FC Bayern zu werden.“

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Offen ist indes weiterhin, ob Neuer auch seine Karriere in der Nationalmannschaft verlängert. Zuletzt gab es Berichte über eine mögliche Rückkehr ins DFB-Team für die WM. Eine Entscheidung dürfte in den kommenden Tagen fallen. (sid/max)