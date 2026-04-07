Offiziell: Ex-Nationalspieler verlässt Bundesliga-Klub ablösefrei

Ex-Nationalspieler Mahmoud „Mo“ Dahoud verlässt Eintracht Frankfurt im Sommer. Wie die Hessen mitteilten, wird der am 30. Juni 2026 auslaufende Vertrag des Mittelfeldspielers „in beiderseitigem Einvernehmen“ nicht verlängert.

Der 30-Jährige war im Sommer 2024 von Brighton & Hove Albion an den Main gewechselt, konnte sich bei der SGE aber nie wirklich als Stammkraft etablieren. Nach Stationen in Mönchengladbach, Brighton, Stuttgart und Frankfurt wird sich wohl ein weiterer Verein in die Vita von Dahoud, der ablösefrei zu haben sein wird, einreihen.

Mahmoud Dahoud verlässt Eintracht Frankfurt am Saisonende

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„Mo hat sich bei uns stets in den Dienst der Mannschaft gestellt und sich darüber hinaus immer professionell verhalten“, sagte Sportdirektor Timmo Hardung. Bislang bestritt Dahoud 30 Pflichtspiele für die Eintracht, dabei gelangen ihm zwei Tore und zwei Assists. Im Jahr 2020 war Dahoud in zwei Testspielen für die deutsche Nationalmannschaft zum Einsatz gekommen, ehe seine Karriere ins Stocken geriet.(sid/dj)