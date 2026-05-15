„Brandgefährlich“: ETV und Dassendorf ringen um die Aufstiegschance

Wer könnte nächste Saison neben Eintracht Norderstedt und der HSV-U21 in der Regionalliga Nord spielen? Der Eimsbütteler TV und die TuS Dassendorf streiten am Freitagabend (19 Uhr) im Fernduell der Oberliga Hamburg um die Teilnahme an der Aufstiegsrunde.

„Wir haben oft guten Fußball gezeigt und konnten vielen jungen Spielern helfen“, sagt Can Schultz, Trainer des ETV, der sich mit einem Heimsieg (am Lokstedter Steindamm) gegen den TSV Sasel das Ticket sichern kann. Falls das nicht klappt, könnte Dassendorf mit einem Dreier zu Hause (am Wendelweg) gegen HEBC die Eimsbütteler noch überholen und zwei Busse nach Niedersachsen buchen.

Aufstiegskampf in der Oberliga: Eimsbüttel-Trainer Schultz warnt vor Gegner TSV Sasel

Denn zum Auftakt am 30. Mai spielt der Hamburger Vertreter beim niedersächsischen Vizemeister, der entweder Egestorf-Langreder oder Heeslingen heißen wird. Das letzte Spiel findet am 7. Juni in Celle gegen den Bremer Vertreter Blumenthaler SV statt. Dazwischen kommt Schleswig-Holsteins Meister SV Todesfelde am 3. Juni entweder nach Eimsbüttel oder nach Dassendorf. Zwei der vier Mannschaften steigen auf.

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Schultz hat seinen Urlaub erst ab dem 8. Juni gebucht, warnt aber vor der letzten Hürde: „Sasel ist mehr als brandgefährlich, wie sie Pressing auslösen können. Sie haben eine ähnliche Spielkultur und sind auch ähnlich jung wie wir.“ Aus dem Eimsbütteler Talentschuppen wechselte Torjäger Merlin Sinanovic im Winter zu Hannover 96.

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Für den ETV wäre der Aufstieg aus der Oberliga ein „Kraftakt“. Das Team müsste in Wandsbek spielen, um die Regionalliga-Bedingungen zu erfüllen. Ein Umzug stünde auch Dassendorf bevor, das seine Viertliga-Spiele in Geesthacht austragen würde. Wer sich darüber Gedanken machen darf, entscheidet sich am Freitagabend.