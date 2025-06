„Nur legale Sachen“: Nationalspielerin kennt Sprichwort nicht – und geht damit viral

Das Sprichwort hat sie ganz offensichtlich zuvor noch nie gehört. Die deutsche Nationalspielerin Cora Zicai hat mit einem kuriosen Interview-Moment zahlreiche Sympathiepunkte bei den DFB-Fans gesammelt. Auf die Frage, ob man mit ihr „Pferde stehlen“ könne, reagierte die 20-Jährige ein wenig irritiert – und gab dann eine völlig unerwartete Antwort. Das Video des Interviews geht derzeit in den Sozialen Netzwerken viral.

Eigentlich sollte es nur ein normales Interview mit einer Nationalspielerin vor der am Mittwoch beginnenden Frauen-EM in der Schweiz werden. Im Trainingslager der DFB-Frauen in Herzogenaurach wurde die junge Stürmerin Zicai von Sky gefragt, was ihre größte Stärke sei. „Ich würde sagen: Wenn es um Dinge unternehmen geht, da bin ich immer mit dabei. Da kann man wirklich auf mich zählen“, antwortete Zicai.

DFB-Profi Cora Zicai sorgt mit Sprichwort für Lacher

Der Kommentar von Sky-Reporterin Lisa de Ruiter jedoch sorgte für kräftig Irritation bei der Stürmerin des SC Freiburg. „Also, mit dir kann man Pferde stehlen und jeden Blödsinn mitmachen“, sagte de Ruiter – woraufhin Zicai nachdenklich wurde. „Ja okay, ne“, korrigierte sich Zicai und ergänzte: „Also nur, wenn es um legale Sachen geht.“

Die Sky-Reporterin klärte die 20-Jährige schließlich darüber auf, dass es sich um ein Sprichwort handelt und damit nicht wörtlich gemeint ist, man würde „Pferde stehlen“ – was Zicai mit einem herzlichen Lachen quittierte. „Sorry, das habe ich nicht gecheckt“, lachte der DFB-Neuling (drei Länderspiele). „Bei so was kann man mit mir auch keine Späße machen, weil ich kenne so viele Sprichwörter nicht.“

Prompt postete Sky diesen Ausschnitt des Interviews in den Sozialen Netzwerken – und die Reaktionen der Fans darauf sind durchweg positiv. Innerhalb weniger Stunden erreichte der Clip Tausende Menschen, auch Nationalmannschaftskolleginnen liketen das Video. Mit der Aktion hat Zicai viel Sympathie bei den deutschen Anhängern vor der anstehenden EM gewonnen.

Und auch über sich selbst kann sie lachen: Bei Instagram postete der DFB am Sonntagvormittag prompt ein Foto von Zicai, auf dem sie neben sich auf eine Tafel geschrieben hat: „Mit euch kann man Pferde stehlen.“