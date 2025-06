Nur Ersatz beim Absteiger: BVB mit überraschendem Torwart-Transfer

Borussia Dortmund wird sich wohl für die nächste Saison mit einem neuen Torwart verstärken. Laut einem Bericht von den „Ruhr Nachrichten“ wird Patrick Drewes vom Absteiger VfL Bochum zum BVB wechseln. Drewes soll in Dortmund einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschreiben.

Patrick Drewes war bei Bochum als Nummer Eins in die Saison gestartet, verlor seinen Stammplatz unter Dieter Hecking, aber an Timo Horn. Aussicht auf mehr Spielzeit dürfte Drewes beim BVB aber nicht haben, denn laut den „Ruhr Nachrichten“, ist der Norddeutsche bei den Schwarz-Gelben nur als Nummer drei hinter Gregor Kobel und Alexander Meyer eingeplant.

Drewes ist beim BVB fest als Nummer drei eingeplant

Ersetzen wird Drewes den ehemaligen dritten Torwart Marcel Lotka, der den BVB ablösefrei verlassen wird. Lotka hatte drei Jahre bei den Dortmundern verbracht, in der Zeit aber kein einziges Spiel für die Profis absolviert. Nur in der U23 konnte der Ex-Herthaner Spielpraxis sammeln. Laut den „Ruhr Nachrichten“ sollen aber keine Einsätze im Nachwuchs für Drewes vorgesehen sein.

Der BVB plane in der U23 nämlich mit dem 21-jährigen Silas Ostrzinski, der erst kürzlich seinen Vertrag bis 2027 verlängerte und in den USA bei der Klub-WM als dritter Torwart des BVB fungiert. Für den erst im Winter von Ajax Amsterdam verpflichteten Diant Ramaj, der dann nach Kopenhagen verliehen wurde, bedeutet der Drewes-Transfer gleichzeitig, dass eine weitere Leihe anstehen könnte.

Drewes war im Dezember mit Wurfgeschossen beworfen worden

In den Mittelpunkt war Drewes diese Saison geraten, als er im Dezember während der Partie Union Berlin gegen den VfL Bochum von einem Wurfgeschoss aus dem Union-Block getroffen wurde. Drewes konnte in der Folge nicht mehr weiterspielen und das Spiel wurde beim Stand von 1:1 mit einem Nicht-Angriffs-Pakt beendet. Im Nachhinein war das Spiel am grünen Tisch für den VfL gewertet worden.