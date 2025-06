Nur eine Nullnummer: Brasilien enttäuscht bei Ancelotti-Debüt

Carlo Ancelotti ist bei seinem Debüt als Fußball-Nationaltrainer Brasiliens mit seinem Team gestolpert. Im WM-Qualifikationsspiel gegen Ecuador kam die Selecao nicht über ein 0:0 hinaus. Der Punktgewinn brachte den Rekordweltmeister immerhin ein kleines Stück näher an die WM-Endrunde im kommenden Jahr. Nach 15 von 18 absolvierten Spielen steht Brasilien auf Tabellenrang vier der Qualifikationsgruppe, der einen direkten Startplatz bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko bedeuten würde.

Ancelotti, der nach erst zwei Trainingseinheiten mit dem kompletten Kader für die Partie in Guayaquil das Mittelfeld mit Rückkehrer Casemiro stärkte, lobte das „defensive Niveau“ und sagte: „Es war ein gutes Remis, und wir gehen zufrieden aus der Partie.“

Ancelottis Heimspiel-Debüt am Dienstag gegen Paraguay

Am Dienstag wird der italienische Erfolgscoach gegen Paraguay in Sao Paulo sein Heimdebüt geben. Der 65-Jährige hatte die brasilianische Auswahl erst kürzlich übernommen, zuvor hatte er Real Madrid trainiert. In Brasilien trat er die Nachfolge des im März entlassenen Dorival Junior an.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Der riskante Olympia-Plan: Was geplant ist, was dafür spricht, was dagegen

Was geplant ist, was dafür spricht, was dagegen Integration: Sie würden ja gerne, sagt diese afghanische Familie – bekommt aber keine Wohnung

Sie würden ja gerne, sagt diese afghanische Familie – bekommt aber keine Wohnung St. Nikolai: Hamburgs Weltwunder! Sensationelle Bilder vom einst höchsten Gebäude der Welt

Hamburgs Weltwunder! Sensationelle Bilder vom einst höchsten Gebäude der Welt Organspende : Wie ihr Vater das Leben von Paulina (21) rettete

Wie ihr Vater das Leben von Paulina (21) rettete Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 20 Seiten Sport: Uwe-Enkel wird zum Millionen-Problem, so tickt „Rambo“, der erste Neue beim HSV & wie St. Pauli seinen Kader umbaut

wird zum Millionen-Problem, so tickt „Rambo“, der erste Neue beim & wie seinen Kader umbaut 20 Seiten Plan7: Das Beatles-Musical startet, Melissa Etheridge über die Angst, die Trump schürt & Kultur-Tipps für jeden Tag

Teil eins des drittletzten Eliminatorias-Spieltages spiegelte die komplette WM-Qualifikation in Südamerika wieder. Während Weltmeister Argentinien (34 Punkte), bei dem Superstar Lionel Messi erst im zweiten Durchgang auflief, nach einem 1:0 (1:0) in Chile Platz eins nicht mehr zu nehmen ist, sind die Plätze zwei (Ecuador/24) bis sechs (Kolumbien/20) hart umkämpft.

Ecuador und Uruguay noch nicht sicher bei der WM dabei

Ecuador vergab durch die Nullnummer gegen Brasilien wie auch Uruguay beim 0:2 (0:1) in Paraguay die Chance, mit einem Sieg das WM-Ticket endgültig zu lösen. Kolumbien greift erst am Freitag gegen Peru im Kampf um die sechs Direktplätze ein. (sid/vb)