Nur 8000 Plätze: FC Barcelona muss für Liga-Heimspiel ins Mini-Stadion

Fürs umgebaute Camp Nou fehlt die finale Freigabe, im Olympiastadion tritt Post Malone auf – und so muss der FC Barcelona sich womöglich einen neuen Austragungsort für sein Heimspiel am Sonntag gegen den FC Valencia suchen.

Laut der Sportzeitung „Marca“ wird eine Kommission des Stadtrats am Dienstag nach einer Inspektion eine Entscheidung über den Austragungsort treffen.

Nach über zwei Jahren Bauzeit steht das Camp Nou zwar vor der Teileröffnung, jedoch fehlt dem Verein die endgültige Bauabnahmebescheinigung. Sollte diese nicht rechtzeitig erteilt werden, wäre das deutlich kleinere Johan-Cruyff-Stadion am Trainingsgelände der Katalanen als Alternative verfügbar.

Post Malone blockiert Olympiastadion

LaLiga hat den Austragungsort, trotz der nicht ausreichenden Zuschauerkapazität von 8000 Plätzen, bereits vorläufig akzeptiert. Barcelona müsste jedoch dafür sorgen, dass alle Voraussetzungen geschaffen sind, um den VAR nutzen zu können.

Nach aktuellem Stand gilt die Ausweichlösung als wahrscheinlichste Option. Im Olympiastadion tritt am Freitag der Musiker Post Malone auf, daher sei es nicht möglich, zwei Tage später dort ein Fußballspiel auszutragen.

Bei einer Rückkehr von Barça ins Camp Nou wäre die Kapazität auf lediglich 27.000 Zuschauer beschränkt. Vor einigen Wochen einigten sich Verein und Stadtrat darauf, den Rückkehrzyklus ins Camp Nou in kleine Phasen aufzuteilen. (sid/sd)