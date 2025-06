Nur 35.000 statt 105.000 Zuschauer: Camp Nou bei Barça-Rückkehr noch Baustelle

Der FC Barcelona wird am 10. August in sein „Wohnzimmer“ zurückkehren.

Wie der Klub von Trainer Hansi Flick bekannt gab, kehrt der spanische Meister eine Woche vor dem Saisonstart in La Liga in sein runderneuertes Stadion Camp Nou zurück und wird dort ein Freundschaftsspiel bestreiten. Der Gegner in der traditionsreichen „Joan Gamper Trophy“ steht noch nicht fest.

Stadion bleibt weiterhin eine Baustelle

Das Stadion wird zur Rückkehr allerdings noch immer eine Baustelle sein. Der Arbeiten am neuen dritten Rang, den VIP-Bereichen, dem Dach und Teilen der Außenfassade sowie der Infrastruktur drumherum sind noch nicht abgeschlossen. Wie viele Fans bei der Rückkehr dabei sein können, ließ Barça offen. Laut Medien finden dann 35.000 Zuschauer Platz.

„Barcelona macht einen symbolträchtigen und emotionalen Schritt in die Zukunft und erobert seine Heimat in einer neuen Ära zurück, die mit der vollständigen Eröffnung des neuen Stadions ihren Höhepunkt erreichen wird“, teilten die Katalanen am Mittwoch mit.

Es soll eine Kapazität von 105.000 Zuschauer haben

Bis zum ersten Liga-Heimspiel hat Barca noch etwas Zeit, bei den Arbeiten an seiner legendären Heimspielstätte voranzukommen: Auf einen Antrag des Klubs hin finden die ersten drei Begegnungen der Mannschaft von Flick in der neuen Saison auswärts statt.

Gänzlich abgeschlossen soll das 2023 begonnene Projekt im Sommer 2026 sein, die Kapazität dann 105.000 Zuschauer betragen. Zuletzt hatte Barca seine Heimspiele im Olympiastadion ausgetragen.(sid/abl)