Nur 3000 Fans im Stadion: Hier wurde die Klub-WM zum großen Flop

Die 48 Vorrundenspiele der Klub-WM in den USA sind nach Angaben des Fußball-Weltverbandes FIFA von insgesamt 1.667.819 Fans besucht worden. Dies entspricht einem Schnitt von 34.746 Fans pro Partie.

Am besten besucht waren die Begegnungen zwischen dem Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain und Atlético Madrid im Rose-Bowl-Stadion in Pasadena mit 80.619 Besuchern und zwischen Real Madrid und CF Pachuca/Mexiko in Charlotte mit 70.248.

Das könnte Sie auch interessieren: EM-„Traumfinale“: Auf diesen Engländer muss die deutsche U21 aufpassen

Einige Spiele waren dagegen von äußerst geringem Interesse. Das Duell zwischen Ulsan HD aus Südkorea und den Mamelodi Sundowns aus Südafrika verfolgten in Orlando nur 3412 Fans. Die Begegnung zwischen Pachuca und dem FC Salzburg sahen nur 5282 Besucher. (sid/vb)